الأرصاد توجه خبرا سارا للمواطنين

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أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تنخفض موجة الرطوبة المرتفعة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية على أن تبدأ عملية الانخفاض بشكل تدريجي بداية من شهر سبتمبر المقبل.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار على قناة dmc ان درجات الحرارة بدأت في الانخفاض اعتبارا من اليوم الجمعة الا ان ارتفاع الرطوبة يقلل من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .



وأوضح "شاهين" ان الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من المتوقع ان يشهد وحود سحب ومنخفضات جوية تبدأ بدورها في الخد من ارتفاع الرطوبة على معظم محافظات الجمهورية .

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم الجمعة إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا؛ ليكون الإحساس بالطقس حار رطـب نهاراً على القاهرة الكبرى والـوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطـب ليـلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حـار رطب على باقي الأنحاء.وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 25الإسكندرية 30 24وادي النطرون 34 25طنطا 34 25شبين الكوم 34 25دمنهور 32 24بلطيم 30 24مطروح 29 23السلوم 30 23سيوة 37 22بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 34 26الإسماعيلية 35 25السويس 35 25العريش 31 24رفح 31 24رأس سدر 40 26نخل 38 17نويبع 38 27طابا 38 26كاترين 33 19الطور 39 26شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 28مرسى علم 38 28الفيوم 36 26بني سويف 36 26المنيا 36 25أسيوط 37 25سوهاج 40 26قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 42 28إدفو 41 28أبوسمبل 41 27الوادي الجديد 41 26شلاتين 40 28أبو رماد 39 28حلايب 36 27رأس حدربة 35 27