اعتنى بعينيك مع تقدمك فى العمر بهذه النصائح البسيطة

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واحدة من أكبر العقبات التى يجب على كبار السن تجاوزها هى الحفاظ على صحتهم البدنية العامة وبالتالى نمط حياتهم، وللاهتمام بصحة الشبكية أو الرؤية أهمية قصوى، حيث تجعل عملية الشيخوخة الشخص عرضة للإصابة بأمراض شبكية مثل إعتام عدسة العين، واعتلال الشبكية السكرى، والتشوه البصرى، وفقدان البصر، وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشبكية مثل الضمور البقعى المرتبط بالعمر (AMD) والوذمة البقعية السكرى (DME).







اعتنى بعينيك بهذه النصائح البسيطة

وفقا لموقع "healthsite" ينبغى اتباع الآتى للحفاظ على صحة العين:

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الكشف الدورى على الشبكيةيمكن إجراء تقييمات دورية للشبكية مع طبيب عيون لضمان رؤية أفضل، من الضرورى أيضًا الالتزام بالعلاجات التى اقترحها الأخصائى، حيث يمكن أن يتحكم ذلك فى تطور المرض، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الرؤية ارتداء النظارات الطبية بانتظام لتجنب إجهاد العين.التحكم المنهجى فى المقاييس الصحيةبينما يرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطًا مباشرًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن له أيضًا تأثيرًا سلبيًا على صحة الشبكية، استمر فى فحص السكرى وارتفاع ضغط الدم وعسر شحميات الدم.إجراء فحوصات الرؤية الذاتية الأحادية بانتظاميمكن للمرضى التحقق من رؤيتهم في كل عين عن طريق سد العين الأخرى والتأكد من أنهم قادرون على الرؤية بوضوح في كلتا العينين.تطوير عادات أسلوب حياة أفضلمن المهم أن يكون لديك نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، ويمكن أن تساعد التغذية السليمة عينيك في تأخير مشاكل الرؤية في وقت لاحق من الحياة وتساعد، إلى حد ما، فى استعادة بعض الخسائر، كما تزيد التمارين من تدفق الدم والعناصر الغذائية للجسم كله، بما في ذلك الشبكية والعصب البصري.تجنب التدخينالتدخين هو أكبر عامل خطر قابل للتعديل للضمور البقعي المرتبط بالعمر، والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي من غير المدخنين بثلاثة أضعاف.إذا كان عمرك أكثر من 80 عامًا وتدخن، فإن خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر يزيد إلى 5.5 مرة.بالإضافة إلى ما سبق يجب على مقدمي الرعاية أخذ كبار السن لإجراء تقييمات شبكية منتظمة مع خبير، كما ينبغي أن يكونوا قادرين على إدارة نقص المغذيات الدقيقة، من أجل السيطرة المنهجية على أمراض التمثيل الغذائي.