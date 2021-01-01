استشارية تغذية علاجية تجيب..ما سبب الشعور بالدوخة بعد الأكل؟



الشعور بالدوخة الشعور بالدوخة

يشعر الكثيرون بـ«دوخة» بعد تناولهم وجبة دسمة، ويجدون أنفسهم في حالة خمول شديد ولا يرغبون في شيء سوى النوم والاسترخاء، إلا أن أغلبهم لا يعرف السبب، وما علاقة تناول الطعام والشعور بالدوخة، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.



سبب الشعور بالدوخة بعد الأكل

وكشفت ليندا جادالحق، استشارية تغذية علاجية وسمنة، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الشعور بالدوخة بعد تناول الوجبات الثقيلة أو الدسمة هو شيء طبيعي لدى جميع البشر، ورد فعل متوقع، مؤكدة أن السبب في ذلك يتعلق بنوعية الطعام نفسه إلى جانب الكمية التي تناولها الشخص، وذلك لانخفاض ضغط الدم أو السكر في الجسم.



وأضافت «جاد الحق» أنه عند تناول الطعام يضخ الجسم الدم إلى المعدة والأمعاء حتى تتم عملية الهضم، وبالتالي عند تناول كمية كبيرة من الطعام أو وجبات دسمة، يضطر الجسم لضخ كميات أكثر من الدم للمعدة والأمعاء، وهو ما يسبب انخفاضًا في ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب وعملية الانقباض والانبساط للأوعية الدموية.

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وأوضحت: أيضًا من أسباب الشعور بالدوخة بعد تناول الطعام، الإفراط في تناول الحلويات والسكريات، حيث تزداد نسبة الأنسولين في الدم، بالتالي انخفاض معدل السكر فينتج عنه الإصابة بالدوخة وفقدان الهمة.نصائح لتجنب الإصابة بالدوخة بعد الأكلوبالرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة، إلا أن استشارية التغذية العلاجية والسمنة قدمت بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن من خلالها تجنب حدوث هذه المشكلة، وهي:- بدء الوجبة بتناول كوب من الماء.- تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدسمة، خاصة قبل النوم.- عدم الإفراط في تناول الطعام.- تجنب الأطعمة التي تحتاج إلى وقت طويل للهضم.- ممارسة رياضة المشي بعد تناول الطعام لمد الجسم بالأكسجين وزيادة النشاط في كافة أعضائه.- تناول الفاكهة بعد وجبة الطعام.- عدم الإفراط في تناول الحلويات والسكريات.