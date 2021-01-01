ما تشتريش من بره .. طريقة عمل الفلتو المشوى فى المنزل

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طريقة عمل الفلتو المشوى


يعتبر عرق الفلتو من الأطعمة الدسمة والمفضلة للكثير من الأشخاص، ويمكن تحضيرها فى المنزل بجانب أطباق مختلفة من الأرق والمكرونة وغيرها من الأطعمة، ولهذا نستعرض في التقرير التالى طريقة عمل الفلتو المشوى على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة.


طريقة عمل الفلتو المشوى:
المكونات:
كيلو عرق فلتو.

حبة طماطم مبشورة.

2 حبة بصل مفروم.

ملح وفلفل أسود وتوابل لحم.



طريقة تحضير الفلتو المشوى
يجب تقطيع اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم تتبيل اللحم بالطماطم وماء البصل المفروم والملح والتوابل، وتركه في التتبيلة لمدة ساعة أو أكثر، ثم تحضير أسياخ ووضع اللحم في الأسياخ ورصها على جريل أو شواية الفحم وتقليب اللحم كل خمس دقائق حتى تنضج من جميع الجهات.
ويمكن أن يقدم الفلتو المشوى مع الأرز البسمتي وسلطة الطحينة، أو مع الخبز وطبق السلطة الخضراء، سواء وقت الغداء مع أفراد الأسرة أو عند دعوة بعض الأقارب والأصدقاء في المنزل، حيث تعتبر من الأطعمة اللذيذة والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

المصدر: youm7

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