أبرزها خوفه من تقييد حريته .. الأسباب لهروب الرجال من الزواج



هروب الرجال من الزواج هروب الرجال من الزواج



يتجنب الكثير من الرجال الزواج لأسباب مختلفة منها الخوف من تحمل المسئولية أو التقييد بأسرة وغيرها من الأسباب التي يتحجج بها بعض الرجال للعزوف عن الزواج، وقد أشار تقرير منشور بموقع "brightside"، إلى أكثر الأسباب الشائعة لعزوف الرجال عن الزواج والتى نستعرضها فى هذا التقرير.







الأسباب الشائعة لعزوف الرجال عن الزواج



لا يشعر بالضغط

بعض الرجال لا يتعرضون للضغط للزواج من قبل أصدقائهم أو أقاربهم، لذلك لا ينشغلون طوال الوقت بفكرة الزواج ولا يهتمون بالبحث عن شريكة حياتهم.

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طلبات الزواجيخشى بعض الرجال الزواج بسبب متطلباته من شراء شقة وقطع أثاث وغيرها من مستلزمات الزواج، التى تكلفه الكثير من النقود، لذلك يجد نفسه بأنه ليس مؤهل لهذه المرحلة فيتراجع عن تنفيذ الفكرة.الخوف من الالتزاميخشى الكثير من الرجال الزواج لأنه لا يريد أن يدخل فى علاقة جادة ويصبح مطالب بالالتزام بها، وإنهاء حياة الحرية التي عاش فيها لسنوات طويلة.تغيير السلوكنجد الكثير من الرجال يضطرون لتغيير سلوكهم بعد الزواج، لذا فهو يعتقد أنه يتطلب الكثير من التضحيات، لذلك يفضل أن يظل عازباً.الخوف من الطلاقالطلاق يهدد حياة الرجال والنساء، واستقرارهم، لذلك يخشى بعض الرجال الزواج بسبب رغبته في الاستقرار وتكوين أسرة، ولا يرغب في العيش بمفرده بعد أن اعتاد على الحياة المستقرة الهادئة.الجهل بفوائد الزواجيجهل بعض الرجال فوائد الزواج، التي أشارت إليها بعض الدراسات منها أن الزواج له تأثير إيجابي على صحة الرجل العقلية، وأيضًا يحد من شعوره بالوحدة والاكتئاب، ويساعده على طول عمره وتحافظ على صحته، وهذا ما يجهله الكثير من الرجال.