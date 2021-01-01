زيلينسكى يحذر .. الشتاء القادم سيكون الأصعب فى التاريخ في أوكرانىا

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حذر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، من الشتاء القادم، قائلا إنه سيكون الأصعب فى تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز العالية جدا.



وأشار زيلينسكي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إلى أن سعر الغاز في أوروبا، ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب.. مضيفا أن سلطات كييف تحاول في ظل هذه الظروف، بذل قصارى جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل.. ووصف زيلينسكي الوضع مع الغاز في بلاده بالخطير جدا والحاد جدا.



