زيلينسكى يحذر .. الشتاء القادم سيكون الأصعب فى التاريخ في أوكرانىا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › زيلينسكى يحذر .. الشتاء القادم سيكون الأصعب فى التاريخ في أوكرانىا

صورة الخبر: زيلينسكى
زيلينسكى


حذر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، من الشتاء القادم، قائلا إنه سيكون الأصعب فى تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز العالية جدا.

وأشار زيلينسكي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إلى أن سعر الغاز في أوروبا، ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب.. مضيفا أن سلطات كييف تحاول في ظل هذه الظروف، بذل قصارى جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل.. ووصف زيلينسكي الوضع مع الغاز في بلاده بالخطير جدا والحاد جدا.

المصدر: كييف (أ ش أ)

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زيلينسكى يحذر .. الشتاء القادم سيكون الأصعب فى التاريخ في أوكرانىا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61108

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager