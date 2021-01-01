جامعة القاهرة : استمرار فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية

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تواصل جامعة القاهرة فتح باب التقدم لطلاب الجامعة للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023 من خلال التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم ببوابة خدمات طلاب جامعة القاهرة، بالنسبة للطلاب القدامى .



ويستمر فتح باب التقدم للطلاب القدامى حتى يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني على الموقع المخصص للمدن الجامعية بجامعة القاهرة.



وتتضمن خطوات التسجيل ملء استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة، ثم تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من موقع الاستمارة الإلكترونية، والدخول على إرشادات التقدم والإقرارات، ثم اختيار جامعة القاهرة، ثم القيام بتحميل الملف الخاص بحالة الطالب وطباعته.

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وتتضمن الخطوة الثالثة رفع الملف إلكترونيا إلى موقع مراجعة الملفات https:/eservices.cu.edu.eg، وتشمل الأوراق المطلوبة استمارة التقديم الإلكترونية، والملف الورقي الخاص بالمدن الذي قام الطالب بتحميله بعد استيفائه، والمرفقات والتي تشمل وصل كهرباء أو مياه أو تليفون، وصورة البطاقة للطالب وولي الأمر، وصورة شخصية رسمية، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الضامن.جدير بالذكر أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة شهد عمليات تطوير ضخمه من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية، حيث شملت المرحلة الأولي تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وشملت المرحلة الثانية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، علاوة على رفع كفاءة معظم المباني ورفع مستواها المعماري والخدمي، ورفع كفاءة المطاعم، وجاري العمل في المرحلة الثالثة لتطوير المدن لاستكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المدن التابعة وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع اعادة تخطيط الطرق.