اعرف النتيجة برقم الجلوس .. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

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تنسيق المرحلة الثانية


أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أى بنسبة 60%، بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمس بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب، حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الإثنين الماضى 22 أغسطس.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

المصدر: youm7

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