الزمالك يعلن عن صفقته الثالثة

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الزمالك


أعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثالثة بعد الثنائى زكريا الوردي لاعب الرجاء المغربي، والسنغالي ابراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسري.

وبدأ أحمد أيمن منصور مشواره مع الكرة في ناشئي الزمالك، ثم انتقل لنادى طلائع الجيش والداخلية والمصري قبل انتقاله إلى بيراميدز ليشارك بشكل فعال في المباريات وينضم لمنتخب مصر، ويشارك في 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد في قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

أحمد ايمن منصور الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، هو نجل أيمن منصور هداف مصر والزمالك الأسبق وأحد نجوم الكرة المصرية لاعبًا ومدربًا .

المصدر: youm7

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