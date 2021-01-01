هيئة الأرصاد الجوية : انخفاض بالحرارة واستمرار الرطوبة

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صورة الخبر: هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.

المصدر: youm7

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