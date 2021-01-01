اسباب تؤدي لانسداد الأنف بدون زكام

آخر الأخبارالصحة والجمال › اسباب تؤدي لانسداد الأنف بدون زكام

صورة الخبر: اسباب تؤدي لانسداد الأنف
اسباب تؤدي لانسداد الأنف


يعتقد الكثير من الناس أن تصاب بانسداد الأنف بسبب كثرة المخاط السميك.

ولكن ، عادة يصاب أنفك بالانسداد عندما تنتفخ الأنسجة المبطنة له.

التورم ناتج عن التهاب الأوعية الدموية. يمكن أن يصبح أنفك مسدودًا بسبب البرد والأنفلونزا والحساسية.



أحيانًا يزول الازدحام خلال أسبوع ، وأحيانًا يكون لديك كل يوم تقريبًا أو خلال أوقات معينة في السنة ، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية أو حساسية تجاه شيء مثل حبوب اللقاح أو دخان التبغ أو وبر الحيوانات الأليفة



اسباب انسداد الأنف
قد يحدث انسداد أو سيلان الأنف بسبب:

نزلة برد
أنفلونزا
التهابات الجيوب الانفية
عادة ما يزول الانسداد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع.

يمكن أن يحدث الانسداد أيضًا بسبب:

حمى القش أو الحساسية الأخرى
استخدام بعض بخاخات أو قطرات الأنف التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية لمدة تزيد عن 3 أيام (قد تزيد من سوء احتقان الأنف)
الزوائد الأنفية ، زوائد تشبه الكيس من الأنسجة الملتهبة المبطنة للأنف أو الجيوب الأنفية
حمل
التهاب الأنف الحركي



علاج انسداد الأنف
يمكنك عمل قطرات المحلول الملحي بنفسك ، مع إضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح إلى نصف كوب من الماء الفاتر.

ضع طفلك على ظهره ، ضع منشفة ملفوفة أسفل أكتافهم ، وضع قطرتين أو ثلاث قطرات في كل منخر. بعد 30 ثانية ، اقلب الطفل على بطنه للمساعدة في تصريف السوائل. يمكنك أيضًا استخدام بصلة أنف للرضع ، تسمى الشفاطة ، للمساعدة في إزالة بعض المخاط في أنفهم. من النصائح الأخرى لمساعدة الأطفال رفع رأس سرير طفلك ؛ اجعل طفلك يشرب الكثير من السوائل ؛ استخدم مبخر رذاذ بارد في غرفة طفلك ليلاً ؛ لا تستخدم أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية لأي طفل دون سن السادسة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اسباب تؤدي لانسداد الأنف بدون زكام

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82397

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager