اسباب تؤدي لانسداد الأنف بدون زكام

اسباب تؤدي لانسداد الأنف
يعتقد الكثير من الناس أن تصاب بانسداد الأنف بسبب كثرة المخاط السميك.
ولكن ، عادة يصاب أنفك بالانسداد عندما تنتفخ الأنسجة المبطنة له.
التورم ناتج عن التهاب الأوعية الدموية. يمكن أن يصبح أنفك مسدودًا بسبب البرد والأنفلونزا والحساسية.
أحيانًا يزول الازدحام خلال أسبوع ، وأحيانًا يكون لديك كل يوم تقريبًا أو خلال أوقات معينة في السنة ، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية أو حساسية تجاه شيء مثل حبوب اللقاح أو دخان التبغ أو وبر الحيوانات الأليفة
اسباب انسداد الأنف
قد يحدث انسداد أو سيلان الأنف بسبب:
نزلة برد
أنفلونزا
التهابات الجيوب الانفية
عادة ما يزول الانسداد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع.
يمكن أن يحدث الانسداد أيضًا بسبب:
حمى القش أو الحساسية الأخرى
استخدام بعض بخاخات أو قطرات الأنف التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية لمدة تزيد عن 3 أيام (قد تزيد من سوء احتقان الأنف)
الزوائد الأنفية ، زوائد تشبه الكيس من الأنسجة الملتهبة المبطنة للأنف أو الجيوب الأنفية
حمل
التهاب الأنف الحركي
علاج انسداد الأنف
يمكنك عمل قطرات المحلول الملحي بنفسك ، مع إضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح إلى نصف كوب من الماء الفاتر.
ضع طفلك على ظهره ، ضع منشفة ملفوفة أسفل أكتافهم ، وضع قطرتين أو ثلاث قطرات في كل منخر. بعد 30 ثانية ، اقلب الطفل على بطنه للمساعدة في تصريف السوائل. يمكنك أيضًا استخدام بصلة أنف للرضع ، تسمى الشفاطة ، للمساعدة في إزالة بعض المخاط في أنفهم. من النصائح الأخرى لمساعدة الأطفال رفع رأس سرير طفلك ؛ اجعل طفلك يشرب الكثير من السوائل ؛ استخدم مبخر رذاذ بارد في غرفة طفلك ليلاً ؛ لا تستخدم أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية لأي طفل دون سن السادسة.
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