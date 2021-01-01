اسباب تؤدي لانسداد الأنف بدون زكام



اسباب تؤدي لانسداد الأنف اسباب تؤدي لانسداد الأنف



يعتقد الكثير من الناس أن تصاب بانسداد الأنف بسبب كثرة المخاط السميك.



ولكن ، عادة يصاب أنفك بالانسداد عندما تنتفخ الأنسجة المبطنة له.



التورم ناتج عن التهاب الأوعية الدموية. يمكن أن يصبح أنفك مسدودًا بسبب البرد والأنفلونزا والحساسية.

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أحيانًا يزول الازدحام خلال أسبوع ، وأحيانًا يكون لديك كل يوم تقريبًا أو خلال أوقات معينة في السنة ، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية أو حساسية تجاه شيء مثل حبوب اللقاح أو دخان التبغ أو وبر الحيوانات الأليفةاسباب انسداد الأنفقد يحدث انسداد أو سيلان الأنف بسبب:نزلة بردأنفلونزاالتهابات الجيوب الانفيةعادة ما يزول الانسداد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع.يمكن أن يحدث الانسداد أيضًا بسبب:حمى القش أو الحساسية الأخرىاستخدام بعض بخاخات أو قطرات الأنف التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية لمدة تزيد عن 3 أيام (قد تزيد من سوء احتقان الأنف)الزوائد الأنفية ، زوائد تشبه الكيس من الأنسجة الملتهبة المبطنة للأنف أو الجيوب الأنفيةحملالتهاب الأنف الحركيعلاج انسداد الأنفيمكنك عمل قطرات المحلول الملحي بنفسك ، مع إضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح إلى نصف كوب من الماء الفاتر.ضع طفلك على ظهره ، ضع منشفة ملفوفة أسفل أكتافهم ، وضع قطرتين أو ثلاث قطرات في كل منخر. بعد 30 ثانية ، اقلب الطفل على بطنه للمساعدة في تصريف السوائل. يمكنك أيضًا استخدام بصلة أنف للرضع ، تسمى الشفاطة ، للمساعدة في إزالة بعض المخاط في أنفهم. من النصائح الأخرى لمساعدة الأطفال رفع رأس سرير طفلك ؛ اجعل طفلك يشرب الكثير من السوائل ؛ استخدم مبخر رذاذ بارد في غرفة طفلك ليلاً ؛ لا تستخدم أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية لأي طفل دون سن السادسة.