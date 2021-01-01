وجبات تمنحك الشعور بالشبع طوال اليوم لمن لا يحب الرجيم



وجبات تمنحك الشعور بالشبع وجبات تمنحك الشعور بالشبع



لا تريد أن تشعر بالجوع ، وتحاول إنقاص وزنك بدون برامج إنقاص الوزن، فقد يعد الاستغناء عن الأطعمة المصنعة طريقة رائعة لفقدان الوزن وتحسين صحتك ، خاصة تلك الغنية بالسعرات الحرارية والسكر والدهون غير الصحية. للشعور بالرضا وتجنب إصدار أحكام غير حكيمة ، تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف.



هذا يساعد في تقليل تناول الوجبات السريعة عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام. يعد دمج الأطعمة الغنية بالمغذيات الكبيرة في كل وجبة ووجبة خفيفة أفضل طريقة لتقليل الجوع وتعزيز الشعور بالامتلاء.



الفشار

يعتبر الفشار ممتلئًا أكثر من الوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى مثل رقائق البطاطس. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، لذلك قد يأكله أخصائيو الحميات لأنه يبقيهم ممتلئين دون الشعور بالتعب. مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو السكر ، يعتبر الفشار خيارًا أكثر تغذية

قد يعجبك أيضا...

البيضوفقًا لإحدى الدراسات ، فإن أولئك الذين يأكلون الخبز المحمص والبيض على الإفطار يشعرون بجوع أقل ويستهلكون سعرات حرارية أقل في وجبتهم التالية. البيض مغذي للغاية وصحي. عزز البيض في وجبة الإفطار الشبع وشجع الناس على اختيار الأطعمة الصحية.اللبن هو نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية لأنه يحتوي على جميع المكونات الضرورية ، بما في ذلك الفيتامينات والإنزيمات والبروتينات والكربوهيدرات والبروتينات. وفقًا للدراسات ، فإن تركيز الكالسيوم والبروتين العالي في اللبن الرائب يؤثر على الجوع واستهلاك السعرات الحرارية.دقيق الشوفانبالإضافة إلى إفراز مواد كيميائية للشبع ، يمكن لدقيق الشوفان أيضًا تأجيل إفراغ المعدة. مقارنةً بحبوب الإفطار الجاهزة للأكل ، أفاد المشاركون أنهم شعروا بمزيد من الرضا وأقل جوعًا بعد تناول دقيق الشوفان. بالإضافة إلى ذلك ، استهلكوا سعرات حرارية أقل أثناء الغداء.بسبب محتواه العالي من الألياف وقدرته على امتصاص الماء ، فإن دقيق الشوفان له تأثير ملء.فواكهجميع الفواكه مليئة بالعناصر الغذائية وتحتوي على نسبة عالية من الماء ، وكلاهما يساعدك على الشعور بالشبع. تحتوي هذه الأطعمة على سعرات حرارية قليلة عند تناولها بمفردها ، لذلك عند دمجها مع مجموعة غذائية أخرى - مثل البروتين أو الدهون - يزداد عدد السعرات الحرارية ، مما يطيل الشعور بالامتلاء.