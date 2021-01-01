خبيرة تغذية صحية تجيب .. ماذا يحدث لجسمك عند المشي على رؤوس الأصابع ؟



المشي على رؤوس الأصابع المشي على رؤوس الأصابع



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد المشي على رؤوس الأصابع.



لتلك الحركة البسيطة فوائد أبرزها :



1- الوقوف على رؤوس الأصابع 3 دقائق صباحاً، و 3 دقائق مساء تزيد من المسافات الفاصلة بين فقرات العمود الفقري ما يحفز من البناء الطولي عند اليافعين، والأطفال.

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2- المشي على رؤوس الأصابع 7 دقائق يومياً يحفز حرق الدهون الصعبة في عضلات الأفخاذ الجانبية والخلفية ويغير من شكل عضلة الساق بشكل ملحوظ.3- الوقوف على رؤوس الأصابع 3 دقائق صباحاً، و3 دقائق مساء يقلل من احتمال الإصابة بمرض الديسك، وذلك لأنها تصحح المسافات الفاصلة بين الفقرات، ولا تنصح لمرضى الديسك لأنه لا يستطيع القيام بها.4 – المشي على رؤوس الأصابع 7 دقائق يومياً يشد عضلات الظهر ويقويها ويسحب عضلات البطن للداخل، كما ويقلل من بروز البطن وحجم المعدة وتكبير حجم القفص الصدري مما يرفع الاستقلاب.5- المشي على رؤوس الأصابع 7 دقائق يومياً يقلل من قطر عضلة الساق السفلية، “بطة الساق".6 – تزيد المرونة وتقوي أصابع القدم، والكاحل، والركبتين، والفخذين.7- تنشّط المنطقة الوسطى من الجسم، وتحسّن، التوازن والتركيز، ويقال أنها تعالج الأقدام المسطّحة “فلات فوت”.8- تمارين الوقوف والمشي على أطراف الأصابع مفيدة للذين يمشون وظهرهم منحني.9- فوائد المشي على رؤوس الأصابع لمدة سبع دقائق تعادل فوائد المشي لمدة أربعين دقيقة.