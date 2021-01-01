جهود مكثفة لضبط مستريح الشاورما السوري بالشرقية



جهود مكثفة لضبط مستريح الشاورما جهود مكثفة لضبط مستريح الشاورما



تكثف أجهزة الأمن بالشرقية من جهودها لضبط شخص سوري الجنسية لاتهامه من عدد من المواطنين بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة توظيفها في التجارة مقابل أرباح مالية، واستولى منهم على أكثر من 15 مليون جنيه واختفى وتوقف عن صرف الأرباح.



إخطار الأمن



تلقت أجهزة الأمن بالشرقية 8 بلاغات حتى الآن من مواطني مدينة العاشر من رمضان، اتهموا فيه شخصا يدعى “ع.م.أ” في العقد الخامس من العمر يحمل الجنسية السورية ومالك مطعم للوجبات السورية بالمدينة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بحجة توظيفها في التجارة مقابل أرباح مالية وفجأة اختفى المتهم في ظروف غامضة.



أخطر اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، وتشكل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد الجمسي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية وتبين من التحريات الأولية أن المتهم أقنع عددا من الأهالي بقدرتهم على استثمار وتوظيف أموالهم في مجال التجارة واستولوا منهم على مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو 15 مليون جنيه حتى الآن وفجأة توقف عن دفع الأرباح واختفى نهائيا.

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فيما أخطرت جهات التحقيق بالشرقية لمباشرة التحقيق في البلاغات المقدمة من الأهالي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.