الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وفرصة سقوط أمطار

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وفرصة سقوط أمطار

صورة الخبر: موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى اعتبارا من الغد، لافتة إلى استمرار الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة النسبية فى الجو.

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أنه متوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى غدًا 35 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية والمحسوسة 33 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة على شمال الصعيد 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية والمحسوسة 43 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس.

وأكدت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى.

المصدر: mobtada

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وفرصة سقوط أمطار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63275

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager