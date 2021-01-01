حركة طالبان : لم نعثر على جثة الظواهري

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الظواهري


قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، مؤكدا أن التحقيقات في قضية استهدافه لم تنته بعد.

وقال مجاهد في تصريح: "التحقيقات في قضية الظواهري لم تنته بعد وما زالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات"، معتبرا أن "إثارة الفتن واضطراب الأمن في حدود أفغانستان من مؤامرات الجهات المغرضة، والتي تريد أن تعكر علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة وتعدم الثقة بينها، لكن الإمارة الإسلامية لن تسمح لأحد بذلك".

ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم #الإمارة_الإسلامية:
التحقيقات في قضية استهداف #أيمن_الظواهري لم تنته بعد ومازالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات. pic.twitter.com/DfchJiIwy8

وأفاد بأنه "تم قمع عصابة داعش بشكل غير مسبوق في أفغانستان، وينبغي لدول المنطقة بمن فيها روسيا ألا تقلق من خطر داعش من أراضي أفغانستان".

وكان بايدن أعلن يوم الاثنين 2 أغسطس، مقتل الظواهري بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقد دانت الحكومة الأفغانية التابعة لحركة طالبان الغارة الأمريكية واعتبرتها انتهاكا صريحا لسيادة البلاد وللقانون الدولي واتفاق الدوحة.

المصدر: RT

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