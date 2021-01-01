حركة طالبان : لم نعثر على جثة الظواهري

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، مؤكدا أن التحقيقات في قضية استهدافه لم تنته بعد.
وقال مجاهد في تصريح: "التحقيقات في قضية الظواهري لم تنته بعد وما زالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات"، معتبرا أن "إثارة الفتن واضطراب الأمن في حدود أفغانستان من مؤامرات الجهات المغرضة، والتي تريد أن تعكر علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة وتعدم الثقة بينها، لكن الإمارة الإسلامية لن تسمح لأحد بذلك".
ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم #الإمارة_الإسلامية:
التحقيقات في قضية استهداف #أيمن_الظواهري لم تنته بعد ومازالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات. pic.twitter.com/DfchJiIwy8
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