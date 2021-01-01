الأزهر للفتوى يجيب .. حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر .. يستعد المسلمون لاستقبال العيد الأسبوعي وصلاة ركعتين يعدلان في ثوابهما 4 ركعات يومية اعتاد المسلمون على أدائهم ظهرا، ومع اقتراب موعد صلاة الجمعة يتساءل البعض عن حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر، وحكم تارك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين.
ترك صلاة الجمعة بدون عذر
وحول حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذر كمرض أو سفر، لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون».
واستشهد المركز العالمي للفتوى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض».
وأضاف خلال الرد على سؤال عن حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر، ، أن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذر يمنعه من أدائها، وورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه»، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين».
دعاء يوم الجمعة
أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.
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