فيديو l هل يجوز الدعاء به ؟ اللهم لا أسألك رد القضاء

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه يجوز طلب رد القضاء من الله، فهو اللطيف بعباده دائما، لافتاً إلى أن كثير من الناس يدعون ربهم بقول "اللهم لا أسألك رد القضاء"، وهذا أمر غير صحيح.
اللهم لا أسألك رد القضاء
وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ادعى الله برد القضاء، إذا كان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال ادعوا فإن الدعاء يغير القضاء، واحنا نقول لا مندعيش برد القضاء، فقضاء الله كله خير".
واستكمل: "يعنى القضاء لو نزل ادعوا باللطف، لكن لو قبل ادعوا بالعافية ورد القضاء".
(لا حول الله) قول خاطئ وعلى الجميع تصحيحه
قال الشيخ الشحات عزازى، الداعية الإسلامي، إن قول "لا حول ولا قوة الا بالله"، كنز من كنوز الجنة، وشفاء من الهم، وتفتح باب الرضا، موضحا أن معناها ان لا استطيع ان اتحرك فى الدنيا أو اتخلص من اى مشكلة الا بالله، يعنى الإنسان يعترف بتمام القدرة لله ويعترف بعجز نفسه .
وتابع عزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لما يجيى واحد يقول الكلمة بقى بشكل خاطئ زى لا حول الله، يبقى كده نفى الحول والقوة لله، بخطأ لسان وقصد سليم، طبعا هنا الإنسان لازم يقف مع نفسه ويعود نفسه على القول الصحيح ويقول المصطلح بكلمة صحيحة حتى يعم عليه الثواب والخير".
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