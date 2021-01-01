فيديو l هل يجوز الدعاء به ؟ اللهم لا أسألك رد القضاء



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه يجوز طلب رد القضاء من الله، فهو اللطيف بعباده دائما، لافتاً إلى أن كثير من الناس يدعون ربهم بقول "اللهم لا أسألك رد القضاء"، وهذا أمر غير صحيح.



اللهم لا أسألك رد القضاء

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ادعى الله برد القضاء، إذا كان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال ادعوا فإن الدعاء يغير القضاء، واحنا نقول لا مندعيش برد القضاء، فقضاء الله كله خير".

واستكمل: "يعنى القضاء لو نزل ادعوا باللطف، لكن لو قبل ادعوا بالعافية ورد القضاء".



(لا حول الله) قول خاطئ وعلى الجميع تصحيحه

قال الشيخ الشحات عزازى، الداعية الإسلامي، إن قول "لا حول ولا قوة الا بالله"، كنز من كنوز الجنة، وشفاء من الهم، وتفتح باب الرضا، موضحا أن معناها ان لا استطيع ان اتحرك فى الدنيا أو اتخلص من اى مشكلة الا بالله، يعنى الإنسان يعترف بتمام القدرة لله ويعترف بعجز نفسه .

وتابع عزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لما يجيى واحد يقول الكلمة بقى بشكل خاطئ زى لا حول الله، يبقى كده نفى الحول والقوة لله، بخطأ لسان وقصد سليم، طبعا هنا الإنسان لازم يقف مع نفسه ويعود نفسه على القول الصحيح ويقول المصطلح بكلمة صحيحة حتى يعم عليه الثواب والخير".

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واستكمل: "احنا كعلماء لازم نصحح قول وقصد الناس بدون تكفير أو تفسيق أو شرك، نصحح للناس بالرفق واللين ".مكشوف عنه الحجابقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن لا يجوز قول "مكشوف عنه الحجاب"، وبه تدجيل على الناس، وايهام لهم بأن هناك من يستطيع معرفة الأعمار والأرزاق ورؤية المستقبل، وهذا كله يروجه بعض المرتزقة مما يدجلون على الناس ويسلبون أموالهم بالسحت والباطل.وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عاوز اقول لكم الغيب المطلق لا يعلمه حتى سيدنا جبريل، ويعلمه فقط الله، ومن يروجون لبعض الناس أنهم مكشوف عنهم الححاب، دول مجموعة من الدجالين، هدفهم سلب أموال الناس".استكمل الجندى: "طبعا بيحدث ان ربنا يلهم احد عباده انه هيموت اليوم، وهذا يحدث كنوع من الكرامة، والنفحات والبركات، ولا يبنى عليها حكم شرعى".