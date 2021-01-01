تعرفي على طريقة عمل بيتزا الجلاش | فيديو

عادة ما تحمل كل أم هم طلب أحد أبنائها لوجبة البيتزا على الغداء، فتضطر لإحضارها من الخارج بمبالغ كبيرة فضلا عن عدم ثقتها في المكان الذي تم تحضير عجينة البيتزا، وبعض الأمهات يلجأن إلى طرق ووصفات لإعدادها في المنزل ولكي تعدي لأولادك بيتزا شهية وغير مكلفة وسهلة أيضا، تقدم لك الشيف فيفان فريد من خلال برنامج "كل يوم أكلة" المذاع على فضائية ten، طريقة عمل بيتزا الجلاش الشهية.
مقادير عمل بيتزا الجلاش
2 لفة جلاش
سمن سايح
لبن وبيكينج باودر
زبادي
صلصة البيتزا
كاتشاب – صلصة
زعتر
ثوم باودر وبصل باودر
ملح وفلفل أسود
وللحشو
زيتون أخضر وأسود حلقات
فلفل رومي مكعبات
جبن موتزريلا
جبن شيدر
طماطن
سوسيس حلقات
وللوجه
بصل حلقات
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