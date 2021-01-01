تعرف عليها .. فوائد الجوافة وأوراقها



فوائد الجوافة وأوراقها فوائد الجوافة وأوراقها



الجوافة من الفواكه اللذيذة والتي يفضلها الكثيرين، كبارا وصغارا، إلى جانب أن سعر الجوافة يعد في متناول الجميع، لذلك فهي الفاكهة الأشهر والمتواجدة دائما في كل بيت، وفوائد الجوافة عديدة، ومذهلة، إلى جانب فوائد اوراق الجوافة، لصحتك، ولجمالك.



فوائد الجوافة للصحة



وتؤكد دكتورة مروة كمال اخصائية التغذية العلاجية، أن الجوافة لها العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها من أفضل الفواكه، التي لابد من تناولها بشكل شبه يومي، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، وهو ما توضح أسبابه في السطور التالية.

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تعزز الجهاز المناعيوالجوافة غنية بشكل كبير بالمواد المضادة للاكسدة، وفيتامين C والبوتاسيوم والألياف، مما يجعلها تعزز عمل الجهاز المناعي بشكل جيد، وتحمي من عدوى نزلات البرد والأنفلونزا، مما يجعلها الأفضل للأطفال.ضبط السكر في الدمتساعد الجوافة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.يحافظ على صحة القلبالاستهلاك المعتدل للجوافة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، لأنها تخفض ضغط الدم، والكولسترول السيئ وتعمل على زيادة الكولسترول الجيد، مما يجعلها من أفضل الفواكه لكبار السن.علاج اضطرابات الجهاز الهضميالجوافة تمنع أو تقلل من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، من الإسهال والإمساك.للتخسيسالجوافة مليئة بالألياف ومنخفضة في السعرات الحرارية، مما يجعلها وجبة خفيفة لمن يريدون فقدان الوزن.الوقاية من الاورام السرطانيةاحتواء الجوافة على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة، يمكن أن يجعلها تساعد في منع تطور ونمو الخلايا السرطانية.الحماية من شيخوخة الجلدالمواد المضادة للاكسدة والفيتامينات في الجوافة يمكن أن تساعد في إبطاء شيخوخة الجلد، وعلاج حب الشباب.فوائد أوراق الجوافةويؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب والطب البديل، أن ورق الجوافة يحمل الكثير من فوائد الطبية المذهلة، فهو غني بفيتامينات A، C، E، K، وكذلك البوتاسيوم والألياف والليكوبينويستعرض خبير التداوي بالاعشاب في السطور التالية فوائد ورق الجوافة، واستخداماتها الطبية كالتالي:-مشروب ورق الجوافة يمكن استخدامه لمكافحة التهاب الشعب الهوائية، والسعال خاصة للأطفال.-مسحوق ورق الجوافة، يمكن أن يخفف من الحكة، وتهيج الجلد في حالة حساسية الجلد أو حروق الشمس.-يستخدم المشروب المصنوع من ورق الجوافة لخفض الكولسترول السيئ، مع عدم تقليله للكوليسترول الجيد.-إذا كنت تعاني من الإصابة بمرض السكري يمكنك شرب كوب من ورق الجوافة قبل كل وجبة؛ لأنه يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وإفراز الأنسولين لمرضى السكر.-تناول مشروب ورق الجوافة قبل كل وجبة؛ يساعد على سد الشهية، مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد، خاصة ممن يعانون من الشراهة في الأكل.-مشروب ورق الجوافة لديه القدرة على تهدئة آلام المعدة، ويمكن أن يكون مفيد في حالات التسمم الغذائي.-مسحوق ورق الجوافة يمكن خلطه مع عصير الليمون والماء، ليستخدم كبديل طبيعي لطرد الحشرات.-ورق الجوافة غني بخصائص مضادة للميكروبات؛ مما يجعلها فعالة في حالات الإسهال والدوسنتاريا، ويمكنها أيضا تخفيف تشنجات المعدة.-تناول مشروب ورق الجوافة بانتظام يمكنه علاج تضخم البروستاتا، ومنع سرطان البروستاتا.-بفيتامين C يمكن استخدام ورق الجوافة كدهان موضعي لعلاج حب الشباب والبثور والندوب، لأنها غنية.-يمكن خلط ورق الجوافة مع زيت الزيتون؛ لتنظيف الوجه للتخلص من الرؤوس السوداء ومنع علامات الشيخوخة.- ورق الجوافة جيد لصحة الفم، وعلاج قرحة الفم، واللثة الملتهبة ومنع رائحة الفم الكريهة.-ورق الجوافة يعد من مضادات الميكروبات القوية، وله خصائص مضادة للجراثيم ومكافحة البلاك، ويمكن استخدامها كغسول للفم.-فقط تغلي عشرة أوراق منها، في ثلاثة أكواب من الماء، على نار هادئة لفترة من الوقت، وتتركه ليبرد، ثم يضاف له ملعقتين من الملح، ويستخدم مضمضة للفم مرة واحدة على الأقل في اليوم.اوراق الجوافة لعلاج مشاكل الشعروتؤكد خبيرة التجميل الهندية "أرميشا" أنه يمكن التخلص من كل مشاكل الشعر، دون اللجوء لمستحضرات التجميل باهظة الثمن، أو جلسات مراكز التجميل المكلفة، والتي تعرض شعرك للكثير من المواد الكيمائية الضارة، وذلك من خلال استخدام أوراق شجر الجوافة، والتي تخلصك من جميع مشاكل الشعر، في غضون شهر واحد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.يقلل تساقط الشعرانقعي أوراق شجرة الجوافة في الماء، واستخدمي هذا الماء في تدليك شعرك بانتظام، فما تحتويه من فيتامين C، يقلل من تساقط الشعر.وصفة طبيعية تقضى على الشعر الهايشفوائد ماسك الزبادي بالموز للحد من تساقط الشعر | فيديوعلاج قشرة الرأساطحني أوراق الجوافة، وأضيفي القليل من الماء إلى مسحوق الأوراق، وضعيه على فروة الرأس، لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدا بالماء الدافئ.علاج التقصفيمكنك علاج تقصف شعرك خلال شهر واحد، من خلال استخدام أوراق الجوافة.قومي بمزج مسحوق اوراق الجوافة بملعقة صغيرة من العسل، وقومي بتدليك الأطراف المتقصفة بهذا الخليط، ويشطف بالماء الدافئ.