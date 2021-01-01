اعرف الطريقة الصحيحة لاختيار ساعة اليد



الطريقة الصحيحة لاختيار ساعة اليد الطريقة الصحيحة لاختيار ساعة اليد



تعتبر ساعة اليد من الإكسسوارات الأساسية لأناقة السيدات والرجال، ولكن قد يقع البعض في فخ عدم اختيار الساعة المناسبة سواء لما يرتديه أو المناسبة التي يحضرها.

قدم سعد الخالدي، خبير الساعات قواعد اختيار الساعة المناسبة للسيدات والرجال، بعض النصائح الضرورية لاختيار ساعة اليد المناسبة....



نصائح لاختيار ساعة اليد



-أولا قواعد اختيار الساعة المناسبة للسيدات:

يقول سعد الخالدي، يجب أن تتناسب الساعة مع استايل الملابس التى ترتديها المرأة والمناسبة التى تحضرها سواء كانت تتنزه مع الأصدقاء أو ذاهبة للعمل أو تحضر حفلة مع بعض الأصدقاء فلا يفضل ارتداء ساعة رياضية مع إطلالة كلاسيكية أو العكس.

ساعات عادية للسيدات: تتميز بسهولة قراءتها وغالبًا تصمم بأشرطة جلدية ويمكن ارتداؤها يوميًا.

- ساعات للمناسبات الرسمية: يمكن ارتدائها فى المناسبات الرسمية وتتميز بأنها تحتوى على الأحجار الكريمة، ومصممة بأشرطة جلدية أو معدنية.

- ساعات الموضة النسائية: تتميز هذه الساعة بالتفاصيل المعقدة، ويمكن ان ترتديها كسوار.

- الساعات النسائية الرياضية: هذه الساعة مصنوعة للاستخدام في الهواء الطلق، وعادة ما تكون الأشرطة مصنوعة من المطاط وتتميز بواجهة رقمية.

-قواعد اختيار ساعة اليد المناسبة للرجال:

الساعة يجب أن تتناسق مع الحذاء الذي ترتديه

يقول سعد الخالدي المادة المصنوع منها الحذاء وكذلك لونه تدخل في اختيارك للساعة. مع العلم أن سوار الساعة ليس ضرورياً أن يكون من اللون نفسه، ولكن من العائلة اللونية نفسها.

على سبيل المثال الساعة ذات السوار الأسود تتناسب مع الحذاء الأسود، والساعة الفضية تتناسب مع حذاء أزرق أو رمادي أو أسود، أما الساعة الذهبية تتناسب مع الحذاء البيج والجلد المدبوغ، وغيرها من درجات الأرض.

تنسيق الساعة مع الأكسسوارات

عادة ما تكون علبة الساعة مصنوعة من المعدن، سواء ستيل أو ذهب أو فضة أو بلاتين أو تيتانيوم، ومن المفترض أن تكون الأكسسوارات المتمثلة بإبزيم الحزام أو أزرار القميص، أو حتى دبوس ربطة العنق من المعدن نفسه أو بمعدن من اللون نفسه.

حجم الساعة يجب أن يتناسب مع حجم معصمك

كلما كان معصمك عريضاً، تمكنت من ارتداء ساعة بعلبة ذات قطر كبير، والعكس صحيح. والأمر ينطبق، كذلك، على سمك الساعة الذي يجب أن يتناسب مع معصم من يرتديها.

