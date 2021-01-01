يزيل دهون الكبد .. كوب واحد يوميا من هذا المشروب



الشاى الأخضر الشاى الأخضر



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، بعض الاعشاب التى تقضى على دهون الكبد والتى من ابرزها الشاى الأخضر.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاعشاب التى تقضى على دهون الكبد.



أعشاب لدهون الكبد ما يلي :.

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· الثوم: يلعب الثوم دوراً وقائياً في تلف الكبد الحاد، حيث يساعد على تخفيف التهاب الكبد، والضغط المؤكسد، وتجديد الكبد بعد الإصابة الحادة، كما يمنع موت الخلايا المبرمج مع تعزيز البلعمة الكلية الكبدية؛ مما يساهم في مزيد من الحماية من إصابة الكبد المزمنة الناجمة عنمرض الكبد الدهني.·الشاي الأخضر: يساعد البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر على منع تراكم الدهون، والإجهاد التأكسدي، والإجهاد النتري،والاستجابة الالتهابية في الجسم؛ مما يعمل على الوقاية من مرض الكبد الدهني.. الحرشف البرّي: يتمتّع الحرشف البرّي بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة؛ مما يساعد على علاج التهاب الكبد الدهني.·الهندباء: تعمل الهندباء كأداةٍ منشطةٍ للكبد، وبالتالي يُمكن استخدامها لعلاج أمراض الكبد الدهنية، كما أنّ الهندباء معروفة بتأثيرها المضاد للروماتيزم، والمضاد للسكري، والمضاد للالتهابات،فهي تُساعد على إزالة السموم، واستقلاب الدهون المتراكمة في الكبد، وتعزيز وظيفة الكبد.. الأحماض الدهنية أوميغا3: تعمل أحماض الأوميغا3 الدهنية على تحسين مستويات الدهون في الكبد ومستويات الكولسترول الجيد لدى الاشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني، إلا أنّهُ هناك حاجة إلى المزيد مِن الأبحاث لتأكيد ذلك، ومِن الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا3 الدهنية التي تُساعد على تقليل دهون الكبد سمك السلمون، والسردين، والجوز، وبذور الكتان.