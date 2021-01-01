أفضل من الجاهز .. طريقة عمل الكنافة بالمانجو

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صورة الخبر: الكنافة بالمانجو
الكنافة بالمانجو


تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الكنافة بالمانجو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المانجو .

مقادير عمل الكنافة بالمانجو
نصف كيلو كنافة
كوب سمنة
شربات ثقيل
كريمة لباني
مانجو شرائح
کريز حلويات
جيلي مانجو جاهز

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
1. اخلطي الكنافة المفتتة مع السمنة السايحة وضعيها في صينية واضغطي عليها وضعيها في الفرن حتى تنضج ويحمر لونها.
2. اسقي الكنافة بالشربات الثقيل.
3. أخفقي الكريمة اللباني حتى يغلظ القوام وإفرديها على الكنافة.
4.رصي شرائح المانجو والكريز في المنتصف.
5.ادهني الوجه بالجيلي البارد وقدمي الكنافة باردة.
6.ويمكن خلط كوب من المانجو البيوريه مع الكريمه الخفق
وتدهن شرايح المانجو بقليل من جيلي المانجو للحفاظ علي الفاكهه فريش بالثلاجه

المصدر: elbalad

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