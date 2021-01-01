لا تتناول الزبادي خالي الدسم لهذا السبب



الزبادي خالي الدسم الزبادي خالي الدسم



الزبادي هو أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا، وهذا لأنها وجبة خفيفة مغذية ولذيذة مع العديد من الفوائد الصحية.



ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك ، على الرغم من كل هذه الفوائد ، لا تزال هناك بعض العيوب لتناول الزبادي والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص





الزبادي وأمراض القلب

قد يؤدي تناول الكثير من الزبادي المنكه أو المحلى بكمية عالية من السكر إلى زيادة مستويات LDL في الجسم ، مما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من أمراض القلب

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الزبادي وعدم تحمل اللاكتوزيستمتع الكثير من الناس بالزبادي كوجبة خفيفة مغذية ولذيذة، ومع ذلك ، يجب على بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تجنب تناول الزبادي.يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما يواجه الأشخاص صعوبة في هضم اللاكتوز ، وهو سكر موجود في الحليب أو غيره من المنتجات اليومية، ونتيجة لذلك يبقى اللاكتوز في الأمعاء مما يسبب مشاكل مثل الغازات والألمالزبادي ومرض باركنسونمن أكثر الاختلافات شيوعًا بين منتجات الألبان قليلة الدسم وكاملة الدسم هي العملية التي يجب أن يمر بها الحليب، يحتوي الحليب كامل الدسم بشكل طبيعي على نسبة عالية من فيتامين (أ) و (د) إلى جانب العديد من العناصر الغذائية الأخرى، ومع ذلك ، عندما يتم فصل الدهون عن الحليب ، يتم أخذ معظم العناصر الغذائية معها لأنها قابلة للذوبان في الدهون، ولهذا السبب ، يفرض القانون الفيدرالي أن معظم الحليب الخالي من الدسم يجب أن يتم تدعيمه بفيتامين أ وأحيانًا فيتامين د ، كما تُضاف أيضًا مواد الحليب الصلبة على شكل حليب مجفف لأنها تحتوي على بروتينات تساعد على تكثيف الاتساق المائي للحليب الخالي من الدسم.يجب تجنب منتجات الألبان قليلة الدسم لأن عملية فصل الدهون تضعف بشكل كبير القيمة الغذائية لمنتجات الألبان من خلال تدمير الإنزيمات والفيتامينات والبروتينات وتعزيز مسببات الأمراض الخطيرة، وزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون