فيديو .. حقيقة تولي حسام وإبراهيم حسن تدريب الأهلي



حسام وإبراهيم حسن حسام وإبراهيم حسن



اكد رضا شحاته نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق الداخلية أنه من الصعب أن يعود حسام وإبراهيم حسن للقلعة الحمراء والتدريب فيها.



وقال رضا شحاته في تصريحات تليفزيونية :" القضية ليست في رحيلك عن الأهلي ولعبك للزمالك..لكن في طريقة الرحيل وما حدث بعدها".



وأضاف:" هناك من خرج بشكل هادئ من الأهلي ولعب للزمالك والأمور هادئة بينه وبين الأحمر وجماهيره حالياً.. هذا هو الفارق".

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وأوضح:" حسام وإبراهيم حسن أسماء كبيرة جدا وتستطيع تحقيق بطولات إذا تولوا تدريب الأهلي لكن هذا لن يحدث لما أعرفه عن الأهلي وسياسته".واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه "الشرفي" 2 / صفر على ضيفه إنبي، اليوم الأربعاء، في ختام المرحلة الـ32 للمسابقة.وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين مع إيسترن كومباني والإسماعيلي بدون أهداف، إلى 67 نقطة في المركز الثالث، ليتجدد أمله في اقتناص وصافة البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا، في ظل ابتعاده بفارق نقطة واحدة فقط خلف بيراميدز، صاحب المركز الثاني، قبل مرحلتين على نهاية المسابقة.في المقابل، توقف رصيد إنبي، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة، عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الهبوط.وافتتح (البديل) الموزمبيقي لويس ميكيسوني التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 71، قبل أن يؤمن البديل الآخر محمد محمود النقاط الثلاث للفريق الأحمر، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 90، بعد ثوان قليلة من نزوله إلى أرض الملعب.وكان إنبي أهدر ركلة جزاء عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.يذكر أن الزمالك حسم التتويج باللقب هذا الموسم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، حيث يتربع على الصدارة حاليا برصيد 76 نقطة.