التعليم تكذبها .. طالبة ثانوية عامة تدعي اكتشافها 57 درجة غير محسوبة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



حالة من الجدل اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، بعد ان تم تداول قصة طالبة تدعى ايمان توفيق بالثانوية العامة ، قيل أنها كانت حاصلة في نتيجة الثانوية العامة 2022 على 37% ، وانها اكتشفت احقيتها في 57 درجة زيادة غير محسوبة من خلال خدمة تظلمات الثانوية العامة 2022



ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على حقيقة هذه القصة ، أعلنت الوزارة أنه بالبحث في حالة طالبة الثانوية العامة المذكورة ، تم التأكد من عدم صحة ادعاءها بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاصة بها



وقالت وزارة التربية والتعليم : هذه الطالبة نتيجتها صحيحة 100% و لم تتعرض لأي خطأ في التصحيح ، وأشارت الوزارة إلى أن تفاصيل نتيجة هذه الطالبة اكدت ما يلي :

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- الطالبة المذكورة ناجحة في العربي بـ 8 رأفة- راسبة في اللعة الانجليزية : حيث حصلت على 10 درجات- نجحت في اللغة الفرنسية بدرجتين رأفة- رسبت في الاحياء وحصلت على 11 درجة- نجحت في الجيولوجيا بدرجة رأفة- رسبت في الفيزياء وحصلت على 14 درجةوحذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء ما يثار على فيس بوك من ادعاءات كاذبة من شأنها محاولة التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2022 و زرع الجدل و اثارة البلبلة بين الوزارة و الرأي العاموأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أنه وجَّه بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب المتظلمين من الثانوية العامة وأولياء الأمور أثناء الاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت" ونموذج الإجابة.وقرر الدكتور رضا حجازي اقتصار مقر التظلمات بالمدينة التعليمية بأكتوبر لمحافظتي بني سويف والفيوم، على أن يتم تخصيص 4 مقرات أخرى للاطلاع بالقاهرة الكبرى، وسيتم إخطار الطلاب بالمواعيد والأماكن المحددة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.وأكد الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن تظلمات الثانوية العامة 2022 تسببت في تعديل نتيجة الثانوية العامة 2022 لعدد محدود جدا من الطلاب الذي لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة على حد قولهوقال : تصحيح امتحانات الثانوية العامة تم بشكل إلكتروني بمنتهة الدقة والشفافية ، وبالتالي فنسبة الخطأ في التصحيح من الطبيعي ان تكون قليلة جدا .وأعلن الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من اجمالي 750 ألف طالب ، تقدموا بطلبات اطلاع على رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، بعضهم تظلم من مادة واحدة و البعض تظلم من اكثر من مادةوواشار الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي : إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 كان إلكترونيا وبالتالي نسبة الخطأ التي ستكشفها تظلمات الثانوية العامة 2022 "ضئيلة ولا تذكر"وعن زيادة عدد المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2022 بشكل زائد عن الحد هذا العام ، أكد الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن اعداد الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة هذا العام لم تزيد عن اعداد المتظلمين في السنوات الماضيةوقال مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي : اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2022 بلغ أكثر من 700 ألف طالب وطالبة ، وبالتالي طبيعي ان يكون المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2022 ليس بقليل ، لافتا إلى أنه بناءا على ذلك فمن الطبيعي ان يتظلم آلاف الطلاب “لان هذا حق قانوني”وأضاف مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي : تظلمات الثانوية العامة 2022 ، تتم بتحديد مواعيد ومقرات الاطلاع على الاوراق لكل طالب عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربيةوأكد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن الوزارة هذا العام اتخذت اجراءا جديدا للتيسير على الطلاب بفتح اماكن اخرى لفحص تظلمات الثانوية العامة 2022 في بعض المحافظات بالاضافة للمقر الرئيسي في السادس من اكتوبروشدد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، على أنه يتم جدولة مواعيد اطلاع الطلاب المتظلمين على اوراقهم وارسالها على رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم ، ويأتي الطالب بناءا على ذلك في الموعد والمكان المحدد ، ويجد القاعات مجهزة له وكما يجد مظروف اوراقه جاهز وكتيب نماذج الاجابة وجدول توزيع الدرجات ، ثم يجلس الطالب مع ولي امره ويصحح لنفسه يدويا ويكتب ملاحظاته ثم يتم فحص هذه الملاحظات لمنح اي طالب حقه كاملا.