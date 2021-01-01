الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف يعلن انتقاله إلى الأهلي



الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف



أعلن الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف نجم فريق النصر السعودي، إتمام اتفاقه مع النادي الأهلي، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال مشاريبوف في تصريحات أبرزها موقع “سعودي سبورت”، أنه تلقي عرضين من النادي الأهلي ونادي شباب أهلي دبي الإماراتي، لكنه اختار الانضمام إلى عملاق إفريقيا بدون تردد.



وأضاف مشاريبوف، أنه سيطير إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لتوقيع عقود انضمامه إلى الأهلي.

قد يعجبك أيضا...

وأشار مشاريبوف، إلى أنه سيوقع على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.وخاض مشاريبوف 225 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها ( باختاكور طشقند الأوزبكي - لوكوموتيف طشقند الأوزبكي - شباب الأهلي الإماراتي - النصر السعودي)، سجل 41 هدفا وصنع 70 هدفا.الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش:على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش، للحفاظ على حظوظه في إنهاء البطولة في المركز الثاني.وكان الأهلي فاز على إنبي بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، في الجولة الـ 32.ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ 68 نقطة، بينما حسم الزمالك (صاحب الـ 76 نقطة)، لقب الدوري الممتاز رسميا.