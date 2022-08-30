المجاميع وشروط القبول .. تنسيق الكليات العلمية بـ الجامعات الأهلية

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يتصدر تنسيق الجامعات الأهلية، مؤشرات البحث منذ أيام، إذ يسعى العديد من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة الحد الأدنى للقبول، وخاصة الكليات العلمية.



ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد كافة الكليات العلمية بـ “تنسيق الجامعات الأهلية” لقرائه من طلاب الشعبة العلمية في مصر، مع قائمة بالحد الأدنى للمجاميع وقواعد القبول بالكليات .



شروط القبول بكليات الجامعات الاهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قواعد قبول الطلاب، حيث أتاحت لـ طلاب الثانوية العامة دفعة 2022، كما يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية.

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وأوضحت التعليم العالي أن يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة، مؤكدة أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.موقع التنسيق الإلكترونيتنسيق الجامعات الأهلية 2022.. حيث بدأت الثلاثاء 23 أغسطس أول أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي.تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. ولذلك حرص "صدى البلد" علي نشر لـ متابعيه وقرائه من خلال التقرير التالي كل ما يتعلق بـ درجات القبول في الجامعات الأهلية، التي تعطي فرصة لطلاب المرحلة الثانية للالتحاق بالكلية التي يريدونها، خاصة أن مصروفاتها أقل من الجامعات الخاصة لأنها غير ربحية، وكذلك موعد التقديم إلكترونيًا.الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية:الطب 82%.طب الأسنان 80%.العلاج الطبيعى 78%.الصيدلة 74%.الطب البيطري 70%.الهندسة 68%.علوم الحاسب 62%.العلوم الأساسية 55%.التكنولوجيا الحيوية 55%.تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.اللغات والترجمة 55%.الاقتصاد والإدارة 55%.التربية 55%.الإعلام 55%.الفنون التطبيقية 55%.العلوم الاجتماعية 55%.السياحة والفنادق 55%.الحقوق والقانون 55%.التمريض 55%.الأثار 55%.علوم سينمائية 55%.تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. جاء الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية 2022 للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر، ويستطيع طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 الالتحاق بكلية التجارة من خلال الجامعات الأهلية.تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. يقدم تنسيق كلية التجارة 2022 في الجامعات الأهلية، حيث تقبل كليات التجارة في الجامعات الأهلية بداية من مجموع 55%، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الكليات بالجامعات الأهلية، حيث جاءت كليات التجارة.