ننشر .. الاعترافات المثيرة لسفاح عزبة شلبي بالمطرية



سفاح عزبة شلبي بالمطرية سفاح عزبة شلبي بالمطرية



أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة سمكري سيارات وعاملا بسايبر كمبيوتر المتهم بهتك عرض طفل عزبة شلبي بالمطرية للمحاكمة الجنائية.



أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليه الطفل بالتحايل بأن أوهمه برغبته في نقل بعض الأثاث إلى أحد الأماكن، وطلب منه مساعدته وتمكن بهذه الطريقة من استدراجه إلى مكان قصي عن أعين الناس.



جناية خطف الطفل

واقترنت جناية الخطف بجناية هتك عرض المخطوف بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه الصبي بالقوة، بأن أشهر في وجهه سلاحا أبيض وحسر عنه ملابسه كما حصل بالتهديد على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأن هدده بإخبار أهله بالفعل - محل الاتهام السابق - مقابل إعطائه المبالغ المالية على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاحا أبيض (مطواة) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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إعترافات المتهمس/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بخطف الطفل المجني عليه بالتحايل بان قمت باستدراجه لاحد العقارات بحجة قيامك بنقل أشياء للعقار سكنه وقد اقترنت تلك الجناية بجريمة أخرى وهي هتك عرض الطفل بالقوة والتهديد باستخدام سلاح أبيض (مطواه) ومرددا له عبارة (هموتك) وذلكعلى النحو المبين بالأوراق ؟ج/ الكلام ده محصلشس/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بتهديد المجنى عليه بتهديده بافتضاح أمره وكان ذلك مصحوب بطلب وهو طلب مبالغ مالية منه وذلك نظير عدم نشرالفيديو وذلك على النحو المبين بالأوراق ؟ج / الكلام ده محصلشس/ ما الذي حدث وما هي ظروف تلك الواقعة ؟ج/ اللي حصل ان انا كنت قاعد في البيت مع اخواتي وعمى لقيت في ناس جايه تسأل عليا وبسألهم راح واحد منهم قالي تعال معايا على القسم وهتعرف في آية وهناك عرفت ان انا متهم في هتك عرض طفل وانا قولتلهم انا معملتش حاجة وهو ده كل اللي حصل.س/ ما قولك فيما جاء بأقوال الطفل ووالدته ؟ج / الكلام ده محصلش .س/ هل توجد ثمة خلافات فيما بينك وبين اي من سالفي الذكر ؟ج/ لا مفيش اي خلافات .س/ وما تعليلك اذا لما شهد به سالفي الذكر ؟ج/ انا معرفش هما بيقولوا كدا ليهس/ هل سبق ضبطك في قضايا مماثلة من قبل ؟ج/ لاس / هل لديك اسم شهرة ؟ج / ايوه اسم شهرتي عمرو السفاح