Samsung Galaxy S23 Ultra بتصميم كاميرا مطابق لـ S22 Ultra

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صورة الخبر: Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra

على مدار الأسبوعين الماضيين ، تلقينا العديد من التقارير المتعلقة بجهاز سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra فيما يتعلق بمواصفاته المحتملة. الآن ، كشفت معلومات جديدة من مصدر موثوق عن تفاصيل إضافية تتعلق بتصميمه الخلفي.

تصل الأخبار من طرف Ice Universe المعروف ، والذي شارك الأخبار على تويتر. بالنظر إلى التغريدة ، يوضح Ice Universe أن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra القادم سيبدأ بنفس التصميم الدقيق لوحدة الكاميرا الخلفية مثل Galaxy S22 Ultra. بمعنى آخر ، سيكون الهاتف الذكي الرائد من الجيل التالي عمليا مطابقًا لسابقه ، على الأقل من الخلف.

وأضاف آيس يونيفرس أيضًا: 'أعتقد أن هذا التصميم جيد ويمكن الاستمرار في استخدامه ، فهو بسيط وطبيعي.' هذا يعني بشكل أساسي أن مواضع الكاميرا المشتركة P في الزاوية اليسرى العليا ستظهر مرة أخرى في العام المقبل. بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تم إطلاق Galaxy S22 Ultra لاستقبال إيجابي بشكل عام لكامل المواصفات ، ومجموعة الميزات ، والتصميم ، وحقيقة أنه كان عمليًا نموذجًا لسلسلة Note من حيث وظائفه.

كانت هناك تسريبات أخرى تتعلق بالتصميم في الآونة الأخيرة ، ولكن تلك كانت عادةً تعرض التصميم بكاميرا مُجدَّدة بالكامل في الخلف. ضع في اعتبارك أن هذا التقرير لا يزال غير مؤكد حتى الآن ، لذا خذ هذه المعلومات بقليل من الملح في الوقت الحالي.

المصدر: tech1new

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