تعلن شاومي عن هاتف Redmi Note 11SE في السوق الهندي

كشفت شاومي في السوق الهندي اليوم عن هاتف Redmi Note 11SE الذي يأتي بتصميم ومواصفات مختلفة عن الإصدار الخاص بالسوق الصيني.
ينطلق هاتف Redmi Note 11SE اليوم بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم شاومي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
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