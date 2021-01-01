تعلن شاومي عن هاتف Redmi Note 11SE في السوق الهندي

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صورة الخبر: Redmi Note 11SE
Redmi Note 11SE

كشفت شاومي في السوق الهندي اليوم عن هاتف Redmi Note 11SE الذي يأتي بتصميم ومواصفات مختلفة عن الإصدار الخاص بالسوق الصيني.

ينطلق هاتف Redmi Note 11SE اليوم بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم شاومي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G95، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12.5.

ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويضم منفذ USB C للشحن، ومعايير IP53 لمقاومة الماء والغبار، ايضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يأتي الهاتف بمكبرات صوتية ستريو، مع معايير Hi-Res في الصوتيات، كما يضم شريحة NFC، ويتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، والبنفسجي، والأبيض إلى جانب اللون الأسود، ويتوفر بدءاً من 26 من أغسطس.

المصدر: بوابه المتميز

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