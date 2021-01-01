تعتمد هواوي سلسلة Mate 50 بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W في 3C



Mate 50 Mate 50

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على سلسلة هواتف Mate 50 القادمة من هواوي، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن هواوي تدعم الإصدارات القادمة بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، مع رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1.



بدأت العملاق الصيني هواوي في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من هواتفها المميزة للأسواق، حيث تعقد هواوي مؤتمرها القادم في 6 من سبتمبر لكشف النقاب عن Mate 50.



وتشمل سلسلة هواتف Mate 50 هذا العام الإصدار الرئيسي مع هاتف Mate 50 Pro وأيضاً هاتف Mate 50 RS المميز بتصميم بورش.

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ولقد رصدت هذه الإصدارات في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن بمعايير (11V @ 6A) وقدرة 66W، كما تدعم الهواتف الشحن العكسي بقدرة 10W، والشحن اللاسلكي بقدرة 40W.وفي تقرير نشر عبر”Digital Chat Station” أشير إلى أن هواوي ستقدم إصدار أخر بعنوان Mate 50E، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 778G.من جانب أخر ينطلق هاتفي Mate 50 وMate 50 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، كما تدعم الهواتف الإتصال بشبكات 4G.ويتميز هاتف Mate 50 بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تقدم هواوي هاتفي Mate 50 Pro وMate 50 RS بتصميم يتضمن نتوء في الشاشة للكاميرة الأمامية.وفي إعدادات الكاميرة كشفت التسريبات عن خطط هواوي لدعم هاتف Mate 50 Pro بميزة العدسات المتغيرة في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث تتحدد فتحة العدسات وفقاً لظروف التصوير.يذكر أن هواوي تستبدل علامة Leica التجارية في الإصدارات المرتقبة بتقنية الشركة الخاصة في محرك XMage.