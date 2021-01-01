رصد Galaxy Tab Active 4 Pro 5G في قاعدة بيانات GCF

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صورة الخبر: Galaxy Tab Active 4 Pro 5G
Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

أعتمد جهاز Galaxy Tab Active 4 Pro 5G المرتقب من العملاق الكوري في GCF مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة اللوحية المميزة بتصميم يدعم مقاومة أعلى، حيث تشير التوقعات إلى أن Galaxy Tab Active 4 Pro 5G ينطلق بشكل رسمي قريباً.

ولقد رصد جهاز Active 4 Pro 5G في الفترة الأخيرة في منصة جوجل بلاي، وقاعدة بيانات Bluetooth SIG، كما كشفت التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

من جانب أخر ظهر الجهاز اللوحي في قاعدة بيانات GCF إستعداداً للإعلان الرسمي عن الجهاز في الأسواق العالمية، ولقد رصد الجهاز بنموذج رقم SM-T636B.

مواصفات Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة مميزة بجودة عرض Full HD أو بقدة 1200 في 1920 بيكسل، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 778G ثماني الأنوية.

أيضاً يدعم جهاز Active 4 Pro 5G شريحة SIM، كما يتوفر أيضاً بنموذج يدعم الإتصال بشبكات WIFI فقط، كما ينطلق الجهاز بدعم تقنية البلوتوث 5.2، ونظام تشغيل Android 12L، لذا نترقب مزيد من التفاصيل جول الجهاز اللوحي خلال الفترة القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

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