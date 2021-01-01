رصد Galaxy Tab Active 4 Pro 5G في قاعدة بيانات GCF

أعتمد جهاز Galaxy Tab Active 4 Pro 5G المرتقب من العملاق الكوري في GCF مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة اللوحية المميزة بتصميم يدعم مقاومة أعلى، حيث تشير التوقعات إلى أن Galaxy Tab Active 4 Pro 5G ينطلق بشكل رسمي قريباً.
ولقد رصد جهاز Active 4 Pro 5G في الفترة الأخيرة في منصة جوجل بلاي، وقاعدة بيانات Bluetooth SIG، كما كشفت التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!