إطلاق ثلاثة أقمار صينية بنجاح ..لاستشعار الأرض عن بعد..

آخر الأخبارعلم وتقنية › إطلاق ثلاثة أقمار صينية بنجاح ..لاستشعار الأرض عن بعد..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الصين عن نجاحها بإطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية "نجحنا بإطلاق ثلاثة أقمار من نوع Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، الأقمار جميعها وصلت إلى مداراتها الفضائية المطلوبة".

وأضاف البيان "الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ صيني من نوع Long March-2D، الصاروخ أطلق يوم السبت 20 أغسطس من مطار Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، تمام الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي (يوم الجمعة 19 أغسطس، تمام الساعة 20:37 بتوقيت موسكو)".

وأشارت المؤسسة إلى أن الأقمار الثلاثة ستنضم إلى منظومة الأقمار الصناعية الصينية في الفضاء، وهي مخصصة للتجارب العلمية، ودراسة وتقييم الإنتاج الزراعي، كما ستساهم بياناتها في الوقاية من العواقب التي قد تنتج عن الكوارث الطبيعية.

وكانت بكين قد أعلنت سابقا عن إطلاق 3 مجموعات من أقمار Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، منها مجموعة أطلقت في يونيو الماضي، ومجموعة أطلقت في نوفمبر 2021.

وتعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ، إذ طورت وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية واستشعار الأرض عن بعد وأقمار الاتصالات، كما تعمل على مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات القريبة منه، فضلا عن إطلاقها لمحطتها المدارية الوطنية، والعام الماضي نفذت 55 عملية إطلاق فضائي متفوقة عدديا على الولايات المتحدة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إطلاق ثلاثة أقمار صينية بنجاح ..لاستشعار الأرض عن بعد..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24553

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager