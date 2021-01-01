كل ما تريد معرفته عن خدمة IG Candid للصور الواقعية على إنستجرام



ميتا ميتا

أكدت شركة ميتا أنها تختبر استنساخ "بى ريل" لـ إنستجرام، يسمى IG Candid، فإذا لم تكن معتادًا على BeReal ، فهو تطبيق جديد نسبيًا يرسل إليك إشعارًا في وقت عشوائى مرة واحدة يوميًا لالتقاط صورة ذاتية متزامنة وصورة خلفية توضح ما تفعله في غضون دقيقتين. يدعو IG Candid المستخدمين للمشاركة في Candid Challenges عن طريق إرسال إشعار إليهم في وقت مختلف كل يوم لالتقاط صورة مزدوجة لأنفسهم وبيئتهم توضح ما يفعلونه في تلك اللحظة بالذات. تفتح كاميرا إنستجرام العدستين الأمامية والخلفية عندما يستجيب المستخدم للإشعار ، ويتم منحه مهلة دقيقتين لالتقاط الصورة، ثم تتم إضافة الصور الملتقطة إلى القصص. وقال المتحدث باسم ميتا إن IG Candid هو "نموذج أولي داخلي" ولا يختبره خارجيًا على أي مجموعة من مستخدمي إنستجرام وفقا لما نقله موقع Engadget. ويشير هذا البيان إلى أن الميزة قد تصبح متاحة للجمهور في وقت ما في المستقبل - إذا كانت الشركة تخطط بالفعل لإصدارها على الإطلاق. وتم إطلاق تطبيق BeReal في عام 2019 ، لكنه لم يكتسب شعبية كبيرة حتى وقت سابق من هذا الصيف وفقا لما نقله موقع Digitartlends، وحتى كتابة هذه السطور، كان يحتل المرتبة الأولى في مخططات آب ستور. ويهدف IG Candid مثل BeReal إلى تشجيع المستخدمين على نشر صور أصلية لحياتهم، بدلاً من الصور التي تم تعديلها بشق الأنفس والتي يشتهر بها إنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وتكمن المشكلة في أن معظم الأشخاص قد يكونون إما يعملون أو يتسوقون لشراء البقالة أو يجلسون أمام التلفزيون عندما يتلقون إشعارًا لالتقاط الصورة، لذلك سيعرضون أكثر الأجزاء غير الأصلية من أنفسهم بدلاً من الأشياء التي يقومون بها خارج أنشطة.



