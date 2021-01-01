تطور روسيا جيل جديد من الحواسب العملاقة ذات القدرات الفائقة

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن بعض المؤسسات الصناعية والتعليمية في البلاد ستشارك في تطوير كمبيوترات كبيرة الحجم ذات قدرات فائقة.
ووفقًا لموقع "فيستي" الروسي فإن "مركز Lavrentyev الروسي للكمبيوترات الفائقة سيتعاون مع مجموعة Sitronics وجامعة نوفوسيبيرسك الروسية لإطلاق جيل جديد من الحواسب الكبيرة الحجم ذات القدرات العالية".
ومن جهته، قال نائب رئيس مجموعة Sitronics الروسية، كريم كوزاخمتوف في منتدى Technoprom التقني "الشراكة بين مجمعتنا وبين مركز Lavrentyev وجامعة نوفوسيبيرسك الروسية ستسهم بإنتاج معدات وبرمجيات مخصصة للكمبيوترات العملاقة".
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