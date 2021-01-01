تحصل الروبوتات الأكثر تقدمًا في العالم على ترقية

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يمكن رؤية الإنسان الآلي الشبيه بالبشر Ameca وهو يغمز مع ابتسامة عريضة في المرآة بعد تلقيه ترقية لقدراته على تعابير الوجه.



تم منح الروبوت 12 تعبيرًا جديدًا للوجه - وهو في الأساس مكون لجهاز يتحكم في الحركات حيث أظهر الروبوت الذي يشبه الحياة قدراته في مقطع فيديو.



Ameca، وهو منتج لشركة Engineered Arts ومقرها المملكة المتحدة ويوصف بأنه الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم، شوهد سابقًا وهو يمسك بيد باحث في مقطع فيديو لأنه دخل "حيزه الشخصي".

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كتبت Engineered Arts على موقعها على الإنترنت: "تم تصميم Ameca خصيصًا كمنصة للتطوير في تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهي عبارة عن منصة روبوت بشري مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت".قالت الشركة "نحن نركز على أن نقدم لك تقنيات مبتكرة، موثوقة وقابلة للترقية وسهلة التطوير".أثارت أحدث ترقية لشركة Ameca مجموعة من التعليقات من مستخدمي YouTube - بما في ذلك العديد ممن قالوا إنه عمل "مذهل" .قال أحد المستخدمين "بالمقارنة مع الروبوت صوفيا، ستكون أموالي بالتأكيد على Ameca. إنها تتقدم على صوفيا وتتطور بسرعة أكبر عدة مرات، مقارنةً بما كانت عليه قبل 3 سنوات، حققت صوفيا تقدمًا طفيفًا فقط".أضاف "تعبيرات أميكا هي أيضًا أكثر واقعية بكثير. اجمع بين Ameca ومهارات التنقل في Boston Robotics وستكون أميكا تسير وتتحرك وتتحدث مثل الإنسان في أي وقت من الأوقات "تخميني بحلول عام 2024".يقول مستخدم آخر: "كان رفع الحاجب في النهاية لمسة لطيفة، لا أطيق الانتظار لرؤيتها عندما تأخذنا الروبوتات".