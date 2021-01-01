يتتبع «تيك توك» نشاط الويب الخاص بك سرًا

كشفت دراسة جديدة أن TIKTOK يمكنه تتبع نقرات شاشة المستخدمين عند زيارتهم لمواقع أخرى في نظام iOS.
تقوم منصة مشاركة الفيديو بتشغيل رمز يمكّنها من مراقبة إدخال النص، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان وكلمات المرور، أثناء "التصفح داخل التطبيق، هذا عندما يفتح المستخدم موقعًا تابعًا لجهة خارجية داخل TikTok، بدلاً من متصفح آخر مثل Safari أو Google Chrome.
أعلن مهندس البرمجيات فيليكس كراوس عن النتائج التي توصل إليها الأسبوع الماضي بعد تحليل شفرة جافا سكريبت لتطبيقات الوسائط الاجتماعية التي يتم تشغيلها عندما يفتح المستخدم رابطًا لموقع الويب بداخلها.
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