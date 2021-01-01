يتتبع «تيك توك» نشاط الويب الخاص بك سرًا



«تيك توك» «تيك توك»

كشفت دراسة جديدة أن TIKTOK يمكنه تتبع نقرات شاشة المستخدمين عند زيارتهم لمواقع أخرى في نظام iOS.



تقوم منصة مشاركة الفيديو بتشغيل رمز يمكّنها من مراقبة إدخال النص، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان وكلمات المرور، أثناء "التصفح داخل التطبيق، هذا عندما يفتح المستخدم موقعًا تابعًا لجهة خارجية داخل TikTok، بدلاً من متصفح آخر مثل Safari أو Google Chrome.



أعلن مهندس البرمجيات فيليكس كراوس عن النتائج التي توصل إليها الأسبوع الماضي بعد تحليل شفرة جافا سكريبت لتطبيقات الوسائط الاجتماعية التي يتم تشغيلها عندما يفتح المستخدم رابطًا لموقع الويب بداخلها.

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قام بالتغريد: "عند فتح موقع ويب من داخل تطبيق TikTok iOS، يقومون بحقن رمز يمكنه مراقبة كل مدخلات لوحة المفاتيح والتي قد تتضمن تفاصيل بطاقة الائتمان أو كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الحساسة".يحتوي TikTok أيضًا على رمز لمراقبة جميع النقرات، مثل النقر على أي أزرار أو روابط.وأضاف في التقرير: "لا يمكننا معرفة ما يستخدم TikTok الاشتراك من أجله، ولكن من منظور تقني، هذا يعادل تثبيت keylogger على مواقع الطرف الثالث".وقال متحدث باسم TikTok لصحيفة The Guardian Australia إن استنتاجات التقرير حول TikTok غير صحيحة ومضللة.