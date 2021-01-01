إيلون ماسك يعلن عن زرع شرائح إلكترونية في دماغ الإنسان..بعد تجربتها على القرود ..

أعلن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك عن استضافة شركته «نيورالينك» مؤتمرًا في شهر أكتوبر المقبل، سيتم الكشف فيه عن آخر التطورات في مجال مشروع زرعها للشرائح الإلكترونية داخل أدمغة البشر.
واختار ماسك يوم 31 أكتوبر، الذي يوافق عيد الهالوين لعرض الحدث، والذى يحمل اسم «Show and Tell»، وفقا لتغريدة له على «تويتر»، حيث يعتبر الحدث الجديد هو أول تحديث لتقدم الشركة في هذا المجال، منذ أن شاهد العالم في أبريل 2021، قرد يلعب لعبة فيديو، بعد أن زرعت «نيورالينك» رقاقة في دماغه، ومات لاحقا.
ووفقا لوكالة سبوتنيك فلم تبدأ شركة «نيورالينك» بعد في إجراء تجارب زراعة الرقاقات في أدمغة البشر، ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مدى قرب الشركة من تلقى الموافقة، ما جعل معظم مؤسسيها يغادرون الشركة منذ تأسيسها قبل 6 سنوات.
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