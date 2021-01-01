يختبر تطبيق «واتساب» ميزة حظر لقطة الشاشة

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تختبر منصة المراسلات الفورية الشهيرة واتساب ميزة جديدة في أحدث نسخها التجريبية لنظام تشغيل أندرويد.



وذكر موقع «وابيتا إنفو» التقني المعني بأحدث إصدارات التطبيق الشهير أن WhatsApp يعمل أيضًا على حظر لقطة الشاشة لعرض الصور ومقاطع الفيديو، وذلك لطرحها في تحديث مستقبلي لنظام تشغيل أندرويد.



يُعد حظر لقطة الشاشة تقنية لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور ومقاطع الفيديو التي تعرض لمرة واحدة فقط.

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كانت الميزة قيد التطوير على WhatsApp beta لنظام تشغيل آي أو إس iOS.