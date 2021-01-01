تحذر «آبل» جميع مستخدميها حول العالم... ثغرة تسمح بالتحكم في الأجهزة



آبل آبل

أوصت شركة «آبل» حاملي بعض النماذج من هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية وأجهزة كمبيوتر «ماك»، بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكم بهذه الأجهزة.



وأشارت إلى أن النسخة السابقة من برنامج التشغيل تحتوي على تطبيق يمكن أن يتيح استخدام رمز تعسفي، يوفر اختراق الجهاز، كما يسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به، وفقًا لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».



وتطال هذه المشكلة النسخة السادسة من هواتف «آي فون» والنسخات التالية، كذلك جميع أجهزة «آي باد برو» والجيل الخامس من «آي باد» والأجيال اللاحقة وجميع أجهزة الكمبيوتر التابعة للشركة «ماك»، وذلك وفق ما جاء في الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت الشركة أنه من الممكن أن يكون هناك قراصنة معلوماتية قد استغلوا هذه الإمكانية دون مزيد من التفاصيل، لافتة إلى أن هذه الثغرة من الممكن أن يتم استغلالها بواسطة محتويات إنترنت خبيثة.وأضافت أن باحثين لم تكشف عن هويتهم، أبلغوا الشركة بوجود ثغرة، كما حثت «أبل» مستخدميها على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل «I.O.S» لهواتف «آي فون» و«آي باد أو اس»، 15.6.1 لأجهزة «آي باد» و«ماك أو اس مونتيري»، 12.5.1 لأجهزة كمبيوتر «ماك».وتولي «أبل» أهمية قصوى لحماية البيانات الشخصية وللأمن السيبراني، إذ أنها في شهر أبريل من العام الماضي، ألزمت التطبيقات المستخدمة على الهواتف التابعة لها بالحصول على إذن المستخدمين إذا ما أرادوا أن تجمع بيانات عنهم بشأن استخدام تطبيقات أخرى وتصفح الإنترنت.وحرم هذا التعديل في نظام «I.O.S» تطبيقات تعول كثيرًا على الإعلانات، كـ«فيسبوك» و«سنابتشات»، من أدوات قيمة كانت تدر عليها عائدات إعلانية كبيرة.أيفون 14هذا وتخطط شركة «آبل»، لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 14 خلال الشهر المقبل، وستطلق آبل أربعة طرازات هذا العام، بما في ذلك «iPhone 14 وiPhone 14 Max وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max».وأشارت مجلة «فوربس» الأمريكية، نقلا عن متخصصين في التكنولوجيا، إلى إن هناك توقعات بالكشف عن الهواتف الجديدة في 6 سبتمبر القادم، على أن تكون متوفرة بالأسواق في 16 من الشهر ذاته.وأوضحت المجلة أن الشركة تريد أن تعقد مؤتمرها هذا العام بشكل واقعي وليس افتراضيا عبر الإنترنت، بعد العودة الجزئية لمؤتمر أبل الخاص بالمطورين الأشهر الماضية، عقب تخفيف قيود كورونا.وتشير الشائعات حول سلسلة «iPhone» التالية إلى أنها ستكون أفضل بكثير من سلسلة أيفون 13. وقبل الإطلاق، توقع المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن ترفع أبل أسعار هواتف أيفون مع سلسلة iPhone 14.قام Kuo مؤخرًا بالتغريد بأن أبل قد ترفع أسعار طرازات «iPhone 14 Pro»، لكنه لم يحدد مقدارها، ومع ذلك، توقع المحلل أن يرتفع سعر سلسلة iPhone 14 بنسبة 15? هذا العام، حسب الموقع الأخباري «zeenews»هذا يعني أن جهاز «iPhone Pro» تصل قيمته إلى 1000 دولارًا قد يكلف 1050 دولارًا. يقال إن زيادة الأسعار ترجع إلى التضخم، ولكن الميزات الجديدة في طرازي «iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max» يمكن أن تكون قد ساهمت أيضًا في الزيادة.يُذكر أيضًا أن «iPhone 14 Pro وPro Max» يأتيان بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت كحد أدنى، وهو ضعف سعة التخزين القياسية التي تبلغ 128 جيجابايت، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار.سيكون كل من «Apple iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max» هما الوحيدان في المجموعة الذي يضمان مجموعة شرائح «Apple A16 Bionic» جديدة، بينما سيستمر «iPhone 14 وiPhone 14 Max» في استخدام إصدار جديد من شرائح Apple A15 Bionic للعام الماضي.ستصدر Apple أيضًا Apple Watch Series 8 الجديد، وطراز Apple Watch SE الجديد، وساعة Apple Watch Pro جديدة تمامًا. أثناء إطلاق iPhone 14، قد تقدم الشركة طراز iPad جديدًا.وفقًا للتقارير الأخيرة، قد تعقد أبل مؤتمر لإطلاق «iPhone 14» في 6 سبتمبر بدلًا من 12 سبتمبر، وكانت كل عام، تصدر الشركة في منتصف سبتمبر تقريبًا مؤتمرها لهواتف أيفون باستثناء 2020 بسبب جائحة كورونا.