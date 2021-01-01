(فيديو) خبير يحذر من الاحتفاظ بالصور الخاصة على الهواتف لهذا السبب

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › (فيديو) خبير يحذر من الاحتفاظ بالصور الخاصة على الهواتف لهذا السبب

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر الدكتور محمد حجازي، المستشار القانوني لغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من الضغط على الروابط الوهمية التي ترسل لنا، إلا إذا كنا متأكدين من أن الرابط آمن.

واضاف خلال مداخلة عبر «زوم» مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن المواقع المشبوة وغير معروفة تكون فيها مجموعة من الروابط المشبوه ويجب تجنبها بشكل كبير حتى لا نقع ضحية لهؤلاء القراصنة، وتكون معلوماتنا كلها مهددة.

كما حذر من الاحتفاظ بالصور الخاصة بالباسورد والأشياء الخاصة جدًا والشخصية، لأنه لا يوجد تطبيق آمن بنسبة 100%.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على (فيديو) خبير يحذر من الاحتفاظ بالصور الخاصة على الهواتف لهذا السبب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80270

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager