(فيديو) خبير يحذر من الاحتفاظ بالصور الخاصة على الهواتف لهذا السبب



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

حذر الدكتور محمد حجازي، المستشار القانوني لغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من الضغط على الروابط الوهمية التي ترسل لنا، إلا إذا كنا متأكدين من أن الرابط آمن.



واضاف خلال مداخلة عبر «زوم» مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن المواقع المشبوة وغير معروفة تكون فيها مجموعة من الروابط المشبوه ويجب تجنبها بشكل كبير حتى لا نقع ضحية لهؤلاء القراصنة، وتكون معلوماتنا كلها مهددة.



كما حذر من الاحتفاظ بالصور الخاصة بالباسورد والأشياء الخاصة جدًا والشخصية، لأنه لا يوجد تطبيق آمن بنسبة 100%.