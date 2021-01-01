يكشف خبير تكنولوجيا معلومات 3 طرق للقرصنة.. أحدث عمليات الاختراق للهاتف (فيديو)

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صورة الخبر: القرصنة
القرصنة

قال الدكتور محمد حجازي، المستشار القانوني لغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الفترة الماضية شاهدنا حجم كبير من الهجمات الالكترونية بفضل اعتمدنا على الأجهزة الإلكترونية، وتقديم الخدمات الحكومية والخاصة على الانترنت.

واضاف خلال مداخلة عبر «زوم» مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن هناك تطور رهيب في طريقة الهكر والقرصنة، لذلك يجب وجود بعض برامج حماية الفيروسات على الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح أن البعض يرسل لينكات وهمية مثل مبروك كسبت معانا عمرة أو كسبت عربية وهكذا والطريقة الثانية ترسل لينك وظائف لإملاء البيانات، والطريقة الثالثة مرتبطة بإرسال رابط يفيد بإيقاف الخدمات البنكية للحصول على البيانات.

المصدر: المصرى اليوم

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