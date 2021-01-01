بالفيديو : لينكولن تستعرض شكل سياراتها في المستقبل بنموذج L100 الكهربائي ذاتي القيادة



لينكولن لينكولن

اشتهرت شركة لينكولن الأمريكية خلال تاريخها بإنتاج السيارات الفخمة التي تقدم مستوى عالي من الرفاهية، حيث بدأت هذه الشركة في عام 1922، ومؤخرا احتفلت بمرور 100 عام على تأسيسها بإطلاق نموذج خاص يستعرض شكل سياراتها في المستقبل أطلقت عليه اسم L100، وهو مقتبس من أول سيارة طرحتها الشركة والتي حملت اسم لينكولن L.



ومن خلال قناة Supercar Blondie (سوبركار بلوندي) المتخصصة في السيارات على يوتيوب نشرت اليكساندرا ماري هيرشي مؤسسة هذه القناة فيديو استعرضت فيه هذا النموذج الجديد من لينكولن، والذي تبين أنه من فئة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بالكامل.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا النموذج المستقبلي من لينكولن وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: