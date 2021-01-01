يعيش «بوكيمون» داخل السيارة.. «ميني» تصمم سيارة فريدة (فيديو)

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تعاونت العلامة التجارية «Mini» المملوكة لشركة «BMW» مع «Gamescom» باعتبارها الراعي الرسمي لأكبر مؤتمر ألعاب في العالم.



وبحسب car buzz، سيتمكن عشاق الألعاب من التفاعل مع «Mini» وتجربة وضع السيارة الحصري إلى حد ما باعتباره رابطًا فريدًا مع «بوكيمون» وضع «بيكاتشو».



ستعيش شخصية «بوكيمون» الشهيرة «بيكاتشو» في شاشة OLED للسيارة، حيث تشعر وكأن «بوكيمون» المحبوب على قيد الحياة، وذلك بفضل تقنية العرض المتقدمة، فيمكنه الترحيب برواد الحدث من خلال الرسوم المتحركة عبر الأبواب الأمامية ولوحة القيادة.

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حتى لو لم تكن مهتمًا بالألعاب، فهذه القنية ستجذبك، ففي البداية، تظهر Poke Ball على الشاشة لينبعث توهج أزرق من لوحة القيادة.من هنا ينتقل لون الكوبالت إلى قضبان الإضاءة الداخلية، باستخدام تقنية الإسقاط المذهلة للمفهوم بالكامل، يُظهر تسلسل بدء تشغيل آخر أن «بيكاتشو» يشن هجومًا صاعقًا ينتقل عبر السيارة بألوان صفراء.بالنسبة إلى «Mini» تعد هذه طريقة مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها لجذب مجموعة جديدة من العملاء المحتملين.من جانبه، قال ستيفاني ورست، رئيس الشركة: «سيلعب Gamification دورًا مهمًا بشكل متزايد في Mini of the Future وسيقدم تجربة فريدة لعملائنا.. هكذا نصل إلى مجموعة مستهدفة جديدة بالكامل في Gamescom 2022 ، كحدث من أجل المعجبين الحديثين والألعاب والبوب. الثقافة».تقوم الشركة أيضًا بإطلاق MINIverse، وهو عالم رقمي حيث يمكن للناس اكتشاف المفهوم الكهربائي من خلال تجارب تشبه الألعاب.وهو مفتوح للجميع ويمكن الوصول إليه عبر الهاتف الذكي أو سطح المكتب، ويمكن من خلالها للأصدقاء أن يتعاونوا معًا للاستمتاع أيضًا.