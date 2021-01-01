تكشف BMW عن M3 Touring السريعة كالصاروخ

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لا يستطيع معظم عشاق BMW الأوروبيين انتظار الإصدار النهائي لسيارة M3 Touring ، في حين أن BMW قد كشفت عنها بالفعل ، إلا أنها لم تدخل حيز الإنتاج بعد.



ينتظر محبي العلامة التجارية بي ام دبليو ، بفارغ الصبر ، اطلاق M3 الجميلة ذات السقف الطويل ، وسنقدم لكم فيديو به بعض اللمسات عن الاصدار الجديد.



ستتوفر السيارة BMW M3 Touring بمواصفة واحدة فقط – Competition xDrive، و هذا يعني أنك ستحصل على نسخة تعطي قدرة 503 حصانا من محركها المزدوج ذو الشاحن التوربيني المزدوج الذي يسع 3.0 ليتر ، مدعوم بنظام الدفع الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات ، والدفع الرباعي. M3 Competition Sedan هي أسرع نسخة من M3 / M4 ولكن الجولة ستكون أبطأ أو اثنتين بسبب الوزن الإضافي للسقف الأطول. ومع ذلك ، ستكون سريعة كالصاروخ.