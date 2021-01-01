كشفت شركة Gunther Werks عن Gunther Werks Project Tornado على أساس بورش 993 وبقوة 700 حصان

كشفت شركة Gunther Werks في أسبوع مونتيري للسيارات عن سيارتها المتطرفة ذات الـ700 حصان والمعتمدة على سيارة بورش 993.
تحمل السيارة المعدلة اسم Project Tornado وقد حصلت على هيكل جديد ذي عرض أكبر ومصنوع من الكربون فايبر، ما ساهم بخفض وزن السيارة بـ227 كيلوغرام مقارنة بالسيارة الأصلية. ويعمل الهيكل الجديد على تحسين التبريد بشكل كبير مع زيادة القوة الهواء السفلية.
حصلت داخلية السيارة على تشطيبات من الكربون فايبر والكانتارا، مع لمسات بلون الجسم المتباين. وتوفر مقاعد حاضنة من الكربون فايبر توفر أقضى قدر من الدعم للجسم من خلال وسائد مصممة لشكل جسم العميل فردياً. ويشمل الكونسول الوسطي على نقطة شحن لاسلكية للهواتف الذكية المدعومة.
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