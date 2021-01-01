كشفت شركة Gunther Werks عن Gunther Werks Project Tornado على أساس بورش 993 وبقوة 700 حصان

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صورة الخبر: Gunther Werks Project Tornado
Gunther Werks Project Tornado

كشفت شركة Gunther Werks في أسبوع مونتيري للسيارات عن سيارتها المتطرفة ذات الـ700 حصان والمعتمدة على سيارة بورش 993.

تحمل السيارة المعدلة اسم Project Tornado وقد حصلت على هيكل جديد ذي عرض أكبر ومصنوع من الكربون فايبر، ما ساهم بخفض وزن السيارة بـ227 كيلوغرام مقارنة بالسيارة الأصلية. ويعمل الهيكل الجديد على تحسين التبريد بشكل كبير مع زيادة القوة الهواء السفلية.

حصلت داخلية السيارة على تشطيبات من الكربون فايبر والكانتارا، مع لمسات بلون الجسم المتباين. وتوفر مقاعد حاضنة من الكربون فايبر توفر أقضى قدر من الدعم للجسم من خلال وسائد مصممة لشكل جسم العميل فردياً. ويشمل الكونسول الوسطي على نقطة شحن لاسلكية للهواتف الذكية المدعومة.

حصل محرك السيارة 6 سلندر سعة 4.0 لتر على تحديثات ومبرد هواء بناء ومروحة مسطحة مشتقة من رياضة السيارات مثل سباق التحمل لومان، وعلى نظام تبريد سائل ونظام إدارة محرك جديد. وبالمجموع تنتج السيارة 600 حصان عند القيادة في الوضع القياسي، أو 700 حصان عن القيادة بوضع الحلبات. ويذهب العزم للمحور الخلفي من خلال ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

ستنتج الشركة فقط 25 وحدة من Project Tornado، وستخصص كلٌ منها بحسب طلبات العميل ويتوقع أن يزيد سعر كل منها 3.5 مليون ريال.

المصدر: سعودى شفت

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