أسعار الذهب اليوم .. سعر الجرام يقفز 7 جنيهات

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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1764 دولارًا، وذلك بفعل تراجع الدولار، وترقب الأسواق لخطاب مرتقب لجيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي يوم الجمعة المقبل، ما قد يظهر إشارات حول آفاق السياسة النقدية ورؤية الفيدرالي الأمريكي لتطورات الوضع الاقتصادي.

وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 7 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 1081 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث استفاد الذهب من تراجع الدولار، وضعف سوق السندات، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الآجلة بشكل واضح خلال تعاملات اليوم.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات أمس الأربعاء لتصل إلى 1751 دولارًا للأوقية، بعد تراجعات عنيفة على مدار الجلسة وسط تصريحات من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي باستمرار تشديد السياسة النقدية للحد من مواجهة التضخم.

أضاف «إمبابي»، إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1236 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 927 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 721 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8648 جنيهًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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