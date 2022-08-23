تغلق أسعار النفط على ارتفاع بعد انخفاض المخزونات الأميركية

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أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في ختام تداولات أمس بعد جلسة متذبذبة تخللها مخاوف بشأن المحادثات النووية مع إيران وكذلك بيانات المخزونات الأميركية حسبما ذكر موقع قناة cnbcعربية

ويخشى مراقبون من عدم تقديم الولايات المتحدة مزيداً من التنازلات في ردها على مسودة مقترحة لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأعلنت إيران تلقيها رداً من الولايات المتحدة على المسودة النهائية من الاتحاد الأوروبي حول إحياء الاتفاق النووي المبرم بين الغرب وطهران عام 2015.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت عقود برنت بمقدار دولار واحد إلى 101.22 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا عقود الخام الأميركي بنسبة 1.23% أو ما يعادل 1.15 دولار إلى 94.89 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال وقت سابق بجلسة الأربعاء بعد تلميحات وزير الطاقة السعودي بخفض محتمل في إنتاج أوبك+.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل إلى 421.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى تراجع قدره 933 ألف برميل.

وهذا، وقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي هبط بواقع 8.1 مليون برميل إلى 453.07 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ يناير عام 1985.
وارتفعت واردات أميركا من النفط الخام في الأسبوع الماضي بمقدار 862 ألف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يومياً.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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