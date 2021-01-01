للى ما يحققش التارجت هياكل بيض نى..عقوبة غريبة من شركة صينية لموظفيها.. ا



بيض نى بيض نى

أثارت شركة صينية جدلاً على الإنترنت بعد أن تم الإبلاغ عن إجبار الموظفين على تناول البيض النيئ كعقوبة لعدم تلبية التوقعات، بدأت القصة عندما اشتكى طالب جامعى فى السنة الثانية على وسائل التواصل الاجتماعى من تجربته كمتدرب فى شركة تكنولوجيا، وادعى أن الشركة المذكورة لديها قاعدة غريبة حيث يتعين على الموظفين ابتلاع البيض النيئ إذا لم يحصل على طلبات كافية فى فترة زمنية محددة أو فشلوا فى تلبية توقعات الإدارة.



وادعى الطالب أنه تم إنهاء فترة تدريبه بعد أن رفض الانصياع للقاعدة، مضيفًا أن الإدارة جعلته يكتب "أسبابًا شخصية" كسبب لإنهاء التدريب لإعفاء الشركة من أى مسئولية، وفقا لما ذكره موقع odditycentral.



وأثار الطالب الغضب على الإنترنت، ونشر مقطع فيديو لاحق مجهول الهوية يظهر أن موظفى الشركة يشعرون بالغثيان على ما يبدو أثناء محاولتهم ابتلاع البيض النىء، مما أدى فقط إلى زيادة الغضب على شبكات التواصل الاجتماعى، ووصف الناس هذه الممارسة بأنها غير إنسانية، وحذروا من مخاطر تناول البيض النيئ، ودعوا إلى تقديم المسئولين عنها إلى العدالة.

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في غضون ذلك، لم يبد ممثلو الشركة، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم علنا، انزعاجاً من رد الفعل العنيف، حيث ادعوا ببساطة أن تناول البيض النيئ منصوص عليه بوضوح فى دليل الموظف، وعندما سأل الطالب عن شرعية القاعدة، أجاب مدير الموارد البشرية بسؤال خاص به "ما هو القانون الذى يمنعك من تناول بيضة نيئة؟".ورد أن لواء تفتيش العمل فى مقاطعة جينشوي، مدينة تشنغتشو يحقق في هذه القضية، لكن الخبراء القانونيين يزعمون أنهم سيحتاجون إلى أكثر من شهادة لهذا الطالب، لأن تدريبه غير مدفوع الأجر لا يؤهل للعمل، لذلك لا يندرج تحت قوانين العمل، ومع ذلك، إذا شهد أى من الموظفين الآخرين ضد الشركة، فستكون الأمور مختلفة.وقال الطالب "دو" للصحفيين إن استهلاك البيض النيئ من قبل الموظفين كشكل من أشكال التحفيز من قبل الشركة، وهو ما أكدته الإدارة منذ ذلك الحين.وكتبت إدارة الشركة في بيان "الموظفون مسئولون عن النتائج فى عملية المبيعات، كما يتم تحديد المكافآت والعقوبات بوضوح في عملية التنفيذ.وذكر تقرير أن الموظفين الذين لا يرغبون فى تناول البيض النيئ كعقوبة عليهم أن يبتلعوا أنبوب كامل من الخردل بدلاً من ذلك.