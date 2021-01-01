للى ما يحققش التارجت هياكل بيض نى..عقوبة غريبة من شركة صينية لموظفيها.. ا

أثارت شركة صينية جدلاً على الإنترنت بعد أن تم الإبلاغ عن إجبار الموظفين على تناول البيض النيئ كعقوبة لعدم تلبية التوقعات، بدأت القصة عندما اشتكى طالب جامعى فى السنة الثانية على وسائل التواصل الاجتماعى من تجربته كمتدرب فى شركة تكنولوجيا، وادعى أن الشركة المذكورة لديها قاعدة غريبة حيث يتعين على الموظفين ابتلاع البيض النيئ إذا لم يحصل على طلبات كافية فى فترة زمنية محددة أو فشلوا فى تلبية توقعات الإدارة.
وادعى الطالب أنه تم إنهاء فترة تدريبه بعد أن رفض الانصياع للقاعدة، مضيفًا أن الإدارة جعلته يكتب "أسبابًا شخصية" كسبب لإنهاء التدريب لإعفاء الشركة من أى مسئولية، وفقا لما ذكره موقع odditycentral.
وأثار الطالب الغضب على الإنترنت، ونشر مقطع فيديو لاحق مجهول الهوية يظهر أن موظفى الشركة يشعرون بالغثيان على ما يبدو أثناء محاولتهم ابتلاع البيض النىء، مما أدى فقط إلى زيادة الغضب على شبكات التواصل الاجتماعى، ووصف الناس هذه الممارسة بأنها غير إنسانية، وحذروا من مخاطر تناول البيض النيئ، ودعوا إلى تقديم المسئولين عنها إلى العدالة.
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